Técio Nunes declara apoio a Evandro Leitão no segundo turno: 'Estaremos juntos'

Sexto colocado no primeiro turno na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com 8.923 votos, Técio Nunes, do Psol, declarou apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT) no segundo turno da disputa. A união foi oficializada em evento no comitê central do Psol, localizado no bairro Benfica, no começo da tarde desta terça-feira (8). Além dele, estiveram presentes lideranças do partido.

"Nós nunca titubearíamos nessa derrota. Existe uma trincheira, hoje, no Brasil, e Fortaleza não pode ser uma trincheira perdida para o bolsonarismo. O André (Fernandes, do PL) representa, infelizmente, o que é há de mais atrasado do nosso país. O André governando Fortaleza é como o Bolsonaro governando o Brasil, é aquele desastre", disse Técio.

"A gente vai estar junto, engajado. Nossa militância é valorosa, inteligente, independente e move-se por ideal. A gente vai estar na rua todo dia, de manhã, de tarde, de noite, para mudar a história de Fortaleza e fazer uma Fortaleza cada vez mais justa e igualitária. A gente acredita que, com o Evandro, isso vai ser possível", completou.

"Esse apoio é muito importante, o Psol é um partido que converge muitas pautas conosco, e eu fico feliz de estar recebendo esse apoio, tem dois vereadores extremamente valorosos, tem o Técio valoroso, tem uma secretária de Estado, tem um deputado estadual extremamente valoroso, além de toda a sua militância, que irá para as urnas pedir voto ao 13, e isso para mim é motivo de muito orgulho", acrescentou Evandro.

O encontro contou com a presença dos vereadores reeleitos Adriana Gerônimo (Psol), Gabriel Aguiar (Psol), Adriana Almeida (PT), além dos novatos Aglaylson e Mari Lacerda, ambos do PT. O deputado estadual Renato Roseno (Psol); a secretária de Cultura do Estado, Luisa Cela (PSB); a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol); o presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio; e o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchoa, também compareceram.

Apoios no segundo turno

Além de Técio, Evandro recebeu apoio de George Lima (SD), outro candidato à Prefeitura de Fortaleza derrotado em primeiro turno. Ainda que não haja concretude até o momento sobre a possibilidade de uma aliança pontual com o prefeito José Sarto (PDT) ou até mesmo com Capitão Wagner (União), ambos postulantes ao cargo que não avançaram ao segundo turno, o petista diz preparar novidades.

Segundo Evandro, mais reforços devem ser anunciados durante plenária do PT, marcada para as 18h de quinta-feira (10), no comitê central do bairro Luciano Cavalcante.

"Eu já estou conversando com alguns vereadores que foram reeleitos, algumas lideranças que não foram reeleitas, mas que também querem fazer parte do nosso projeto. E quinta-feira nós devemos estar apresentando já alguns deles, lá no nosso comitê central", afirmou.