Evandro retoma campanha nas ruas e aposta em arco de aliança: '2º turno é nova eleição, zera tudo'

Na primeira agenda de rua na campanha do segundo turno, Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza, afirmou que está "dialogando" para garantir novas alianças políticas à sua empreitada, incluindo o atual prefeito, José Sarto (PDT), e o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner (União), candidatos derrotados no último domingo (6). O petista liderou caminhada no bairro Cais do Porto na manhã desta terça-feira (8).

Segundo turno é uma nova eleição. Zera tudo. Primeiro, temos que ter humildade de reconhecer que não conseguiremos vencer essas eleições se não tivermos um amplo arco de aliança, [...] ninguém governa sozinho. Então a primeira coisa é isso, e nós já estamos fazendo isso, buscando pessoas que queiram se juntar ao nosso projeto, e não se juntar por se juntar, mas por acreditar que realmente esse projeto Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Questionado sobre como estaria essa expectativa de adesões, uma vez que Evandro precisaria superar a vantagem do adversário André Fernandes (PL) no primeiro turno, com 82 mil votos a mais, o petista fez críticas ao rival, relembrando a pandemia de Covid-19.

"(André é) uma pessoa que todos nós conhecemos o seu histórico, a sua trajetória e a pessoa a que é aliada, que no momento que a população fortalezense mais precisou, ele sempre negou a ciência, e não só negou, como estimulou que as pessoas não se vacinassem. Ele mesmo desrespeitou as regras e autoridades sanitárias, quando aqui no lockdown fazia confusão, inclusive com policiais, na rua. Foi para outro estado, Pernambuco, onde foi detido por descumprimento das normas sanitárias. Então é essa pessoa que está se colocando à disposição da população fortalezense", disse Evandro.

Legenda: Evandro Leitão disse que busca novos apoios para reforçar a sua campanha. Foto: Davi Rocha

O candidato do PT também lembrou algumas propostas contidas no seu plano de governo, como a ampliação do atendimento nos postos de saúde até as 21 horas, a reabertura do Hospital Nossa Senhora da Conceição e a valorização do meio ambiente.