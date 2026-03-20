Aécio participa de reunião com Ciro e Tasso para analisar cenário político do Ceará
Encontro reúne lideranças do PSDB em meio às articulações para 2026.
O deputado federal e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, participou de uma reunião com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), nesta sexta-feira (20), para analisar o cenário político do Ceará. O nome de Ciro é o mais ventilado na oposição para disputar o Governo do Ceará, embora o próprio político mantenha cautela sobre uma eventual candidatura.
A conversa entre os caciques políticos ocorreu em São Paulo, onde Aécio cumpriu uma série de agendas partidárias.
O encontro foi divulgado em publicação nas redes sociais do dirigente nacional tucano.
"Estive hoje reunido com os ex-governadores Ciro Gomes e Tasso Jereissati fazendo uma análise do quadro político do Ceará, onde o governador Ciro desponta nas pesquisas eleitorais como o candidato mais forte ao governo", publicou Aécio.
"Discutimos também o cenário político nacional. Todos concordamos que ainda há espaço para alternativas ao quadro colocado até o momento", concluiu o tucano.
Ceará é prioridade para o PSDB
Em entrevista para a jornalista Daniela Lima, colunista do Uol, Aécio ressaltou que a candidatura de Ciro é um objetivo do tucanato para 2026.
"A eleição do Ciro no Ceará é a prioridade do partido, vamos com tudo lá, mas não podemos deixar de falar do país. São dois ex-candidatos a presidente que olham para esse cenário, ficam inquietos e não deixam de enxergar uma janela. O PSDB ainda tem com o que contribuir para o debate nacional"
À colunista, Ciro evitou falar sobre uma possível pré-candidatura estadual.
"Estamos muito concentrados no Ceará, o quadro lá está consolidado, estamos construindo bem, mas estou me coçando olhando para o Brasil", diz o político.