Morre o ex-deputado federal Ariosto Holanda, aos 86 anos

O ex-deputado federal Ariosto Holanda faleceu, neste sábado (21), aos 86 anos. Natural de Limoeiro do Norte, ele exerceu seis mandatos na Câmara dos Deputados e foi secretário da Ciência e Tecnologia do Ceará durante o Governo de Tasso Jereissati (PSDB).

Engenheiro Civil e professor, ele recebeu diversas homenagens, como a Medalha Nacional do Mérito Científico, Classe Comendador – Ordem Nacional do Mérito Científico (1997), a Medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo (2002) e a Medalha do Conhecimento do Governo Federal (2007).

Ele também foi homenageado ao nomear a comenda concedida pelo Instituto Iracema Digital desde 2023, chamada de Comenda Ariosto Holanda de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Lideranças políticas lamentaram a morte de Holanda. O governador Elmano de Freitas (PT) destacou a atuação do ex-deputado federal na área da Ciência e Tecnologia, inclusive como gestor da pasta.

"(Ariosto Holanda) colaborou muito para o desenvolvimento do nosso Ceará. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos".

Contribuição de Ariosto Holanda para a Ciência e Tecnologia

Atual presidente do Instituto Centec, Acrísio Sena relembrou que o órgão foi criado, há 27 anos, durante a gestão de Ariosto Holanda na Secretaria de Ciência e Tecnologia.

"Quando esse assunto ainda nem ocupava espaço nas discussões, ele já acreditava que a ciência, a tecnologia e a inovação seriam caminhos reais de transformação.

E ele não ficou no discurso, ele construiu", disse.

"Criou o Centec e, a partir disso, abriu possibilidades onde antes não existiam, levou oportunidade a quem nunca teve e ajudou a transformar a realidade de milhares de pessoas", enfatizou.

O deputado estadual Salmito Filho também prestou homenagem a Holanda. "O Ceará perdeu um dos maiores homens públicos de sua história", disse.

"Deputado Ariosto Holanda reuniu destacadas virtudes praticadas como um missionário da boa política com uma visão larga e qualificada sobre o desenvolvimento, compreendeu e implantou a importância estratégica da inovação tecnológica como ferramenta de transformação sócioeconômica e de elevado espírito público no exercício do mister de um respeitável homem público", elencou.