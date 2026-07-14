Polícia Civil do Ceará investiga ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo

A Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin) investiga as ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo (Psol).

A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo governador Elmano de Freitas (PT).

“Determinei às nossas Forças de Segurança que adotem todo o rigor necessário para identificar e entregar à Justiça o autor das ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo”, afirmou o governador em suas redes sociais.

Legenda: A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo governador Elmano de Freitas (PT). Foto: Reprodução

No último domingo (12), a vereadora usou suas redes sociais para denunciar uma ameaça de morte e estupro. Essa foi a segunda ameaça sofrida pela parlamentar em sete meses.

Veja também PontoPoder André Fernandes paga R$ 7,4 mil em multas após colocar sacos de lixo em frente ao Paço Municipal PontoPoder Prefeito de Maracanaú assina projeto de lei que prevê oferta de canetas emagrecedoras a servidores PontoPoder Ao lado de Lula, Elmano anuncia pré-candidatura de Cid à reeleição; Júnior Mano será 1º suplente

"Aconteceu de novo, hoje recebi mais um e-mail com uma grave ameaça de morte e estupro. Descrevem a arma que usarão e citam endereços de familiares e também o endereço da minha casa", expôs a vereadora em uma publicação no próprio perfil no Instagram.

No mesmo texto, Adriana questionou o fato de não terem encontrado, até o momento, o autor das ameaças. A parlamentar já havia sido alvo de ameaças por e-mail no fim do ano passado.

Veja a publicação: