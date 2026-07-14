Polícia Civil do Ceará investiga ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo

A Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin) investiga as ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo (Psol).
A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo governador Elmano de Freitas (PT).
“Determinei às nossas Forças de Segurança que adotem todo o rigor necessário para identificar e entregar à Justiça o autor das ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo”, afirmou o governador em suas redes sociais.
No último domingo (12), a vereadora usou suas redes sociais para denunciar uma ameaça de morte e estupro. Essa foi a segunda ameaça sofrida pela parlamentar em sete meses.
"Aconteceu de novo, hoje recebi mais um e-mail com uma grave ameaça de morte e estupro. Descrevem a arma que usarão e citam endereços de familiares e também o endereço da minha casa", expôs a vereadora em uma publicação no próprio perfil no Instagram.
No mesmo texto, Adriana questionou o fato de não terem encontrado, até o momento, o autor das ameaças. A parlamentar já havia sido alvo de ameaças por e-mail no fim do ano passado.
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