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Legislativo Judiciário Executivo

Polícia Civil do Ceará investiga ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo

A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 18:48
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Legenda: No último domingo (12), a vereadora usou suas redes sociais para denunciar uma ameaça de morte e estupro.
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

A  Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin) investiga as ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo (Psol).

A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo governador Elmano de Freitas (PT).

“Determinei às nossas Forças de Segurança que adotem todo o rigor necessário para identificar e entregar à Justiça o autor das ameaças contra a vereadora Adriana Gerônimo”, afirmou o governador em suas redes sociais.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo governador Elmano de Freitas (PT).
Legenda: A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo governador Elmano de Freitas (PT).
Foto: Reprodução

No último domingo (12), a vereadora usou suas redes sociais para denunciar uma ameaça de morte e estupro. Essa foi a segunda ameaça sofrida pela parlamentar em sete meses.

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"Aconteceu de novo, hoje recebi mais um e-mail com uma grave ameaça de morte e estupro. Descrevem a arma que usarão e citam endereços de familiares e também o endereço da minha casa", expôs a vereadora em uma publicação no próprio perfil no Instagram.

No mesmo texto, Adriana questionou o fato de não terem encontrado, até o momento, o autor das ameaças. A parlamentar já havia sido alvo de ameaças por e-mail no fim do ano passado.

Veja a publicação:

 

 

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