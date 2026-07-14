PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

André Fernandes paga R$ 7,4 mil em multas após colocar sacos de lixo em frente ao Paço Municipal

O político pode ser obrigado a desembolsar mais R$ 10,5 mil em outras penalidades.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 13:40
capa da noticia
Legenda: O deputado federal André Fernandes, acompanhado de vereadores e suplente, deixou sacos de lixo em frente ao Paço Municipa.
Foto: Reprodução/Instagram.

O deputado federal André Fernandes (PL) pagou R$ 7.395,00 em multas depois de ter espalhado sacos de lixo em frente ao Paço Municipal, em abril deste ano. A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) confirmou, nesta terça-feira (14), que o valor foi quitado.  

O político foi alvo de cinco autuações por penalidades identificadas após a divulgação de um vídeo publicado pelo próprio parlamentar nas redes sociais, em 9 de abril, e por imagens registradas pelo sistema de videomonitoramento da Prefeitura.

Segundo a Agefis, André foi multado por dano causado a patrimônio público tombado, transporte de resíduos sólidos sem o devido credenciamento e execução de obras sem autorização, condutas previstas na Lei Complementar nº 270/2019, o Código da Cidade.

Apesar do pagamento, o deputado ainda pode ser obrigado a desembolsar mais R$ 10,5 mil. De acordo com a Prefeitura, outras duas autuações relacionadas ao caso ainda não transitaram em julgado na esfera administrativa.

Entenda o caso

Em meados de abril, o deputado federal divulgou imagens em que aparece acompanhado dos vereadores Marcelo Mendes (PL), de Fortaleza, e Tancredo dos Santos (PL), de Caucaia, além do suplente de vereador do Eusébio, Abreu Júnior, realizando serviços de capinagem e pintura em uma praça.

Segundo a Prefeitura, o local é a Praça Bady Miguel, em Messejana. Após a limpeza, o grupo colocou os sacos com o material recolhido em um veículo e os levou até a sede da Prefeitura de Fortaleza, no Centro da Capital, onde os resíduos foram depositados em frente ao Paço Municipal.

No vídeo, André justificou a ação afirmando que moradores da região reclamavam da demora na coleta de lixo.

"Já que os moradores da comunidade disseram que a coleta está atrasada, eu estou deixando aqui em frente a Prefeitura", justificou André Fernandes no vídeo. "Talvez assim, a coleta passe e recolha esse entulho", completou o parlamentar.

Na época, a Prefeitura informou que a operação gerou custo adicional de aproximadamente R$ 1,4 mil para o recolhimento do material, já que foi necessário deslocar uma equipe de limpeza para retirar os resíduos.

Na ocasião, o PontoPoder procurou a assessoria de André Fernandes e dos demais participantes da ação para comentar as autuações, mas eles não se manifestaram.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/prefeitura de fortaleza

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Ao lado de Lula, Elmano anuncia pré-candidatura de Cid à reeleição; Júnior Mano será 1º suplente
PontoPoder

Ao lado de Lula, Elmano anuncia pré-candidatura de Cid à reeleição; Júnior Mano será 1º suplente

O anúncio foi feito em Brasília, após reunião com o presidente da República.

Igor Cavalcante

Há 11 minutos

Imagem da notícia André Fernandes paga R$ 7,4 mil em multas após colocar sacos de lixo em frente ao Paço Municipal
PontoPoder

André Fernandes paga R$ 7,4 mil em multas após colocar sacos de lixo em frente ao Paço Municipal

O político pode ser obrigado a desembolsar mais R$ 10,5 mil em outras penalidades.

Igor Cavalcante

Há 41 minutos

Imagem da notícia Alece aprova novas regras ambientais para data centers com abstenção e votos contrários da base
PontoPoder

Alece aprova novas regras ambientais para data centers com abstenção e votos contrários da base

Durante a votação do projeto, houve protesto de ativistas ligados ao meio ambiente nas galerias da Casa.

Bruno Leite

 e 

Marcos Moreira

Há 2 horas

Imagem da notícia Alece encerra semestre nesta semana com votação da LDO 2027 e regras para data centers em pauta
PontoPoder

Alece encerra semestre nesta semana com votação da LDO 2027 e regras para data centers em pauta

Sessão de quarta-feira (15) deve votar as pendências do Executivo e dar início ao recesso parlamentar.

Marcos Moreira

14 de Julho de 2026

Imagem da notícia PontoPoder lança newsletter semanal com bastidores e análises da política do Ceará
PontoPoder

PontoPoder lança newsletter semanal com bastidores e análises da política do Ceará

A publicação oferece ao leitor uma leitura contextualizada, que vai além do noticiário diário.

Igor Cavalcante

14 de Julho de 2026

Imagem da notícia Alexandre de Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias
PontoPoder

Alexandre de Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias

O ministro também determinou um prazo de 48 horas para que a defesa apresente manifestação.

Redação

13 de Julho de 2026

Imagem da notícia PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão
PontoPoder

PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão

O procedimento foi requisitado pela 3ª Promotoria Eleitoral de Fortaleza após denúncias veiculadas na imprensa.

Ingrid Campos

13 de Julho de 2026

Imagem da notícia Primeiro prefeito de Cruz, Jonas Muniz morre aos 82 anos
PontoPoder

Primeiro prefeito de Cruz, Jonas Muniz morre aos 82 anos

Político geriu a cidade do Litoral Norte por seis mandatos.

Redação

12 de Julho de 2026

Imagem da notícia Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'
PontoPoder

Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'

Adriana Gerônimo (Psol) já havia sido alvo de intimidação no fim de 2025.

Mylena Gadelha

12 de Julho de 2026

Imagem da notícia STF bloqueia R$ 6,1 milhões de Eduardo Cunha por suspeita de desvios de emendas
PontoPoder

STF bloqueia R$ 6,1 milhões de Eduardo Cunha por suspeita de desvios de emendas

Decisão do ministro Flávio Dino ocorre após Polícia Federal apontar interferência de ex-deputado no repasse de verbas públicas federais.

Redação

12 de Julho de 2026