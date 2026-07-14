PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Prefeito de Maracanaú assina projeto de lei que prevê oferta de canetas emagrecedoras a servidores

O programa visa dar suporte a servidores que precisam de acompanhamento médico endócrino.

Escrito por Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 14:41
capa da noticia
Legenda: Um dos tratamentos que podem ser disponibilizados inclui o uso de canetas emagrecedoras.
Foto: KK Stock/Shutterstock.

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), assinou um projeto de lei que implantará o Serviço Único de Saúde Ocupacional do Servidor (SUSMaraca), destinado ao acompanhamento médico de servidores com doenças endócrinas e metabólicas. O texto foi encaminhado à Câmara Municipal nesta segunda-feira (13) e aguarda aprovação.

A proposta prevê a identificação desse público e de suas comormidades, tal como diabetes mellitus tipo 2, pré-diabetes e obesidade, para destinar a correta medicação. Entre os tratamentos que serão fornecidos pelo serviço, estão as canetas emagrecedoras (análogos do hormônio GLP-1).

Conforme Roberto Pessoa, em um primeiro momento, o SUSMaraca deve atender apenas os servidores efetivos e ativos. Em um vídeo publicado no Instagram, ele afirma que "depois vamos estudar a maneira de atender todos, porque é um problema de saúde para o funcionário".

"Estamos dando mais um passo para fortalecer a saúde, promover qualidade de vida e valorizar quem dedica seu trabalho ao desenvolvimento de Maracanaú", complementou na legenda da postagem.

O vídeo também conta com a participação do vereador Raphael Pessoa (MDB), presidente da Câmara Municipal de Maracanaú. Após o prefeito pedir pela "urgência para poder votar" o projeto, o parlamentar sinalizou acreditar que a aprovação acontecerá ainda nesta semana.

Veja também

Imagem da notícia: PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão
PontoPoder

PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão
Imagem da notícia: Alece aprova novas regras ambientais para data centers com abstenção e votos contrários da base
PontoPoder

Alece aprova novas regras ambientais para data centers com abstenção e votos contrários da base

Se sancionado, o programa será administrado pela Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais (SRHP), visando "garantir mais saúde e autoestima aos servidores municipais, melhorar a produtividade e evitar aposentadorias precoces decorrentes de problemas de saúde em virtude de doenças endócrinas e metabólicas".

Além disso, o SUSMaraca também deve passar por regulamentação através de decreto, para alinhar, entre outros tópicos, os critérios de inclusão, os protocolos de acompanhamento médico e multiprofissional e a aquisição de medicamentos.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Municípios/maracanaú Sociedade e Saúde/poder legislativo Sociedade e Saúde

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Prefeito de Maracanaú assina projeto de lei que prevê oferta de canetas emagrecedoras a servidores
PontoPoder

Prefeito de Maracanaú assina projeto de lei que prevê oferta de canetas emagrecedoras a servidores

O programa visa dar suporte a servidores que precisam de acompanhamento médico endócrino.

Milenna Murta*

Há 20 minutos

Imagem da notícia Ao lado de Lula, Elmano anuncia pré-candidatura de Cid à reeleição; Júnior Mano será 1º suplente
PontoPoder

Ao lado de Lula, Elmano anuncia pré-candidatura de Cid à reeleição; Júnior Mano será 1º suplente

O anúncio foi feito em Brasília, após reunião com o presidente da República.

Igor Cavalcante

Há 50 minutos

Imagem da notícia André Fernandes paga R$ 7,4 mil em multas após colocar sacos de lixo em frente ao Paço Municipal
PontoPoder

André Fernandes paga R$ 7,4 mil em multas após colocar sacos de lixo em frente ao Paço Municipal

O político pode ser obrigado a desembolsar mais R$ 10,5 mil em outras penalidades.

Igor Cavalcante

Há 1 hora

Imagem da notícia Alece aprova novas regras ambientais para data centers com abstenção e votos contrários da base
PontoPoder

Alece aprova novas regras ambientais para data centers com abstenção e votos contrários da base

Durante a votação do projeto, houve protesto de ativistas ligados ao meio ambiente nas galerias da Casa.

Bruno Leite

 e 

Marcos Moreira

14 de Julho de 2026

Imagem da notícia Alece encerra semestre nesta semana com votação da LDO 2027 e regras para data centers em pauta
PontoPoder

Alece encerra semestre nesta semana com votação da LDO 2027 e regras para data centers em pauta

Sessão de quarta-feira (15) deve votar as pendências do Executivo e dar início ao recesso parlamentar.

Marcos Moreira

14 de Julho de 2026

Imagem da notícia PontoPoder lança newsletter semanal com bastidores e análises da política do Ceará
PontoPoder

PontoPoder lança newsletter semanal com bastidores e análises da política do Ceará

A publicação oferece ao leitor uma leitura contextualizada, que vai além do noticiário diário.

Igor Cavalcante

14 de Julho de 2026

Imagem da notícia Alexandre de Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias
PontoPoder

Alexandre de Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias

O ministro também determinou um prazo de 48 horas para que a defesa apresente manifestação.

Redação

13 de Julho de 2026

Imagem da notícia PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão
PontoPoder

PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão

O procedimento foi requisitado pela 3ª Promotoria Eleitoral de Fortaleza após denúncias veiculadas na imprensa.

Ingrid Campos

13 de Julho de 2026

Imagem da notícia Primeiro prefeito de Cruz, Jonas Muniz morre aos 82 anos
PontoPoder

Primeiro prefeito de Cruz, Jonas Muniz morre aos 82 anos

Político geriu a cidade do Litoral Norte por seis mandatos.

Redação

12 de Julho de 2026

Imagem da notícia Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'
PontoPoder

Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'

Adriana Gerônimo (Psol) já havia sido alvo de intimidação no fim de 2025.

Mylena Gadelha

12 de Julho de 2026