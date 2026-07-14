Prefeito de Maracanaú assina projeto de lei que prevê oferta de canetas emagrecedoras a servidores

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), assinou um projeto de lei que implantará o Serviço Único de Saúde Ocupacional do Servidor (SUSMaraca), destinado ao acompanhamento médico de servidores com doenças endócrinas e metabólicas. O texto foi encaminhado à Câmara Municipal nesta segunda-feira (13) e aguarda aprovação.

A proposta prevê a identificação desse público e de suas comormidades, tal como diabetes mellitus tipo 2, pré-diabetes e obesidade, para destinar a correta medicação. Entre os tratamentos que serão fornecidos pelo serviço, estão as canetas emagrecedoras (análogos do hormônio GLP-1).

Conforme Roberto Pessoa, em um primeiro momento, o SUSMaraca deve atender apenas os servidores efetivos e ativos. Em um vídeo publicado no Instagram, ele afirma que "depois vamos estudar a maneira de atender todos, porque é um problema de saúde para o funcionário".

"Estamos dando mais um passo para fortalecer a saúde, promover qualidade de vida e valorizar quem dedica seu trabalho ao desenvolvimento de Maracanaú", complementou na legenda da postagem.

O vídeo também conta com a participação do vereador Raphael Pessoa (MDB), presidente da Câmara Municipal de Maracanaú. Após o prefeito pedir pela "urgência para poder votar" o projeto, o parlamentar sinalizou acreditar que a aprovação acontecerá ainda nesta semana.

Veja também PontoPoder PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão PontoPoder Alece aprova novas regras ambientais para data centers com abstenção e votos contrários da base

Se sancionado, o programa será administrado pela Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais (SRHP), visando "garantir mais saúde e autoestima aos servidores municipais, melhorar a produtividade e evitar aposentadorias precoces decorrentes de problemas de saúde em virtude de doenças endócrinas e metabólicas".

Além disso, o SUSMaraca também deve passar por regulamentação através de decreto, para alinhar, entre outros tópicos, os critérios de inclusão, os protocolos de acompanhamento médico e multiprofissional e a aquisição de medicamentos.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.