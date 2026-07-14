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PontoPoder lança newsletter semanal com bastidores e análises da política do Ceará

A publicação oferece ao leitor uma leitura contextualizada, que vai além do noticiário diário.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: A newsletter será enviada semanalmente.
Foto: Kid Jr.

O PontoPoder, editoria de política do Diário do Nordeste, lança nesta terça-feira (14) uma newsletter semanal com detalhes e bastidores dos principais movimentos do cenário político cearense.

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