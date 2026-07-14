Dia Municipal dos Legendários em Juazeiro do Norte é criado por vereadores; projeto aguarda sanção

Vereadores de Juazeiro do Norte aprovaram, na última quinta-feira (9), a criação do Dia Municipal dos Legendários, em homenagem ao movimento masculino cristão. A data, segundo o projeto que segue para sanção ou veto do prefeito Gledson Bezerra (Podemos), deve ser celebrada anualmente em 23 de julho.

A proposta foi apresentada pelo vereador Vandinho Pereira (PP) no último dia 3 e recebeu o apoio em plenário de 12 colegas.

A finalidade é reconhecer e incentivar iniciativas da sociedade civil voltadas à promoção da responsabilidade social, da paternidade responsável, do fortalecimento dos vínculos familiares, da formação de lideranças comprometidas com o bem comum, entre outros.

“O Ceará enfrenta, há anos, desafios relacionados à violência doméstica e ao feminicídio, situação amplamente acompanhada pelos órgãos de segurança pública e pelo sistema de justiça. Embora o enfrentamento desse problema dependa de políticas públicas abrangentes, também é importante estimular ações preventivas da sociedade civil que promovam o respeito, a responsabilidade, a resolução pacífica de conflitos e relações familiares saudáveis”, argumenta Vandinho.

O parlamentar destaca, ainda, que em diversas cidades brasileiras, como Belo Horizonte (MG), Campo Belo (MG) e Campo Mourão (PR), iniciativas semelhantes foram reconhecidas pelo Poder Legislativo.

São previstas, no âmbito da comemoração, atividades em parceria com instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil, entidades beneficentes, instituições de ensino, organizações religiosas, associações comunitárias etc.

O texto ressalva que não haverá obrigação de realizar eventos, criar cargos, conceder benefícios financeiros ou aumentar despesas obrigatórias ao Poder Executivo com a criação do Dia Municipal dos Legendários.