Eduardo Girão torce por 'dobradinha' entre Priscila Costa e General Theophilo para o Senado

O senador e pré-candidato ao Governo do Ceará, Eduardo Girão (Novo), disse acreditar na possibilidade de uma "dobradinha" entre o general Guilherme Theophilo (Novo) e Priscila Costa (PL) para as eleições ao Senado Federal em 2026. Conforme o parlamentar, o Estado estaria "muito bem representado" com a chapa.

A declaração foi dada pelo senador nesta quinta-feira (18), durante entrevista para a live do PontoPoder.

Girão chegou a se "solidarizar" por Priscila, relembrando os recentes episódios envolvendo a escolha dos candidatos do Partido Liberal (PL) para a disputa ao Senado, sobre os quais o parlamentar afirma que ela teria sido "escanteada" dentro da sigla partidária.

Eu acho que ela tem mérito. [...] A própria Michelle (Bolsonaro) tem defendido publicamente a Priscila Costa como senadora. Seria muito bem representada, assim como meu candidato [General Theophilo]. Eduardo Girão Senador

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O senador também pontuou que o pré-candidato do seu partido não vai "ser engolido" dentro da Casa Legislativa e reforçou que a dobradinha seria uma espécie de solução para essas eleições.

Girão também enfatizou ser um "otimista por natureza" e afirmou que a possível dobradinha entre Guilherme Theophilo e Priscila Costa resultaria em uma chapa com a "direita de verdade" no pleito de outubro.

Impasse sobre apoio do PL

Na entrevista ao PontoPoder, Eduardo Girão voltou a criticar o apoio do PL Ceará à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo.

“A verdadeira direita, com todo respeito, não pode estar nessa outra aliança. Inclusive, eu acredito que isso mostra uma incoerência muito grande. Me parece ser um projeto familiar que está influenciando muito para que se mude da água para o vinho uma postura que vinha (consolidada)”, avaliou o senador, sem citar nomes que estariam envolvidos nesse projeto.

Além de Priscila Costa, o PL tem como pré-candidato ao Senado o deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes. Em entrevista na live do PontoPoder, André sinalizou que o impasse deve ser resolvido internamente, com votação intrapartidária. Ele também afirmou não entender as críticas que tem recebido de Girão.

A aliança com o PSDB e a federação União Progressista tem previsto apenas uma vaga para o Senado, para o PL, com a segunda a ser ocupada pelo presidente da federação, Capitão Wagner.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.