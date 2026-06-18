Eduardo Girão cita 'projeto familiar' e critica apoio do PL a Ciro: ‘Está claro quem mudou de lado’

O senador Eduardo Girão (Novo), pré-candidato ao Governo do Ceará, posicionou-se novamente contra o apoio do PL à pré-campanha do ex-ministro Ciro Gomes ao Executivo Estadual. Nesta quinta-feira (18), em entrevista à Live PontoPoder, ele declarou que a aproximação entre setores da direita cearense e o tucano "tem características de centrão".

“A verdadeira direita, com todo respeito, não pode estar nessa outra aliança. Inclusive, eu acredito que isso mostra uma incoerência muito grande. Me parece ser um projeto familiar que está influenciando muito para que se mude da água para o vinho uma postura que vinha (consolidada)”, avaliou o senador, sem citar nomes que estariam envolvidos nesse projeto.

Esta não é a primeira vez que Girão externa descontentamento com o apoio do PL à pré-campanha de Ciro. O evento de lançamento de sua pré-candidatura em Fortaleza, em novembro do ano passado, foi marcado pelas críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à aliança, episódio que segue reverberando nas estratégias do PL no Estado.

Alinhamento nacional entre PL e Novo

Na entrevista, o senador destacou o histórico de parceria nacional entre os partidos. "O PL deveria estar do lado de cá, vamos combinar, porque, inclusive, lá no Congresso Nacional, a gente faz o trabalho juntos, o Novo e o PL, as votações são muito próximas. Nosso partido tem sido ferrenho, 100% oposição ao PT, quem é oposição somos nós, não temos ninguém que foi ministro de Dilma, de Lula", disse Girão.

O pré-candidato ao Governo relembrou ainda a disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, quando apoiou a campanha do deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, no 2º turno. "Fui o primeiro, antes de terminar a apuração, a ir para as redes sociais dizer que apoiava ele. É uma questão desapegada, desprendida, o que importa para mim são valores, princípios. Cada um escolhe o caminho que vai, o tempo é o senhor da razão", disse.

Nesse contexto, Girão também rebateu André Fernandes, que, ao comentar as críticas do colega do Novo, desejou que "o erro de 2024" não se repita e que a direita fique unida nas eleições de 2026. Para o senador, contudo, “está muito clara a postura de cada um, quem mudou de lado”.

“Eu continuo do mesmo lado. [...] As articulações, aliás, as armações que acontecem, eu acho muito perigoso porque as pessoas querem ter esperança no político, e tem político que tem coerência, então o tempo vai dizer em relação a isso”, disse ainda.

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André Fernandes e ‘o erro de 2024'

André Fernandes, presidente do PL Ceará, declarou ao PontoPoder que não entende as críticas de Girão sobre a aliança com Ciro. Em entrevista na semana passada, ele ainda desejou uma postura de unidade da oposição em outubro, diferente do que aconteceu na última eleição municipal de Fortaleza, quando o senador decidiu seguir com candidatura independente no primeiro turno.

"Espero que não se repita o erro de 2024. Se a gente tivesse saído de fato unido no primeiro turno, o resultado seria diferente", avaliou, acrescentando, por outro lado, que mantém respeito e admiração pelo senador.