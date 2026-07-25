PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Quem é Flávio Bolsonaro, principal nome da oposição e candidato à Presidência da República em 2026

O senador carioca é o primeiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e busca se eleger para o mesmo cargo ocupado pelo pai.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 17:07
capa da noticia
Legenda: Essa é a primeira candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República.
Foto: Marina Uezima/AFP.

O senador carioca Flávio Bolsonaro é o candidato escolhido pelo Partido Liberal (PL) para disputar o cargo de presidente da República nas eleições de 2026. Além da carreira política, ele é empresário e advogado.

Flávio Bolsonaro nasceu no interior do Rio de Janeiro e é o primeiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a ex-vereadora carioca Rogéria Bolsonaro (PL). Ele é casado com a dentista Fernanda Bolsonaro, com quem tem duas filhas.

Flávio também é irmão do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL).

No mês de maio, teve seu nome envolvido no escândalo do Banco Master, após conversas suas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro serem divulgadas, onde ele pedia R$ 134 milhões para a produção do filme “Dark Horse”. Ele nega qualquer irregularidade no contato com o suspeito.

Partido político e número

Flávio Bolsonaro tem 45 anos e, desde 2021, é filiado ao PL. O número de Flávio na urna é 22. Esta é a 7ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alejr), exerceu quatro mandatos seguidos como deputado estadual, ficando no cargo de 2003 a 2018. No ano de 2016, entretanto, entrou na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas obteve apenas 14% dos votos validos e ficou em 4º lugar no sufrágio.

Veja também

Imagem da notícia: Em convenção do PL, Michelle cita ausência de Jair Bolsonaro e apoia Flávio: 'Deus te dê sabedoria'
PontoPoder

Em convenção do PL, Michelle cita ausência de Jair Bolsonaro e apoia Flávio: 'Deus te dê sabedoria'
Imagem da notícia: Com Jair Bolsonaro em vídeo de IA, Flávio reforça imagem do pai em convenção: 'Sangue de Bolsonaro'
PontoPoder

Com Jair Bolsonaro em vídeo de IA, Flávio reforça imagem do pai em convenção: 'Sangue de Bolsonaro'

No início de sua carreira, ele esteve filiado ao Partido Progressista (PP), permanecendo na legenda até sua candidatura à Prefeitura da capital carioca. À época, ele deixou o PP pelo Partido Social Cristão (PSC).

Já em 2018, ele integrou o Partido Social Liberal (PSL), o mesmo de seu pai, e se candidatou à disputa no Senado Federal. Flávio foi eleito com 31,36% dos votos válidos. Atualmente, está filiado ao PL.

Vice

O PL ainda não oficializou o nome que estará à frente da vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Flávio Bolsonaro deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos Sociedade e Saúde/poder executivo Pessoas/jair bolsonaro

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Cid lamenta candidatura de Ciro ao Governo do Ceará: 'Resolveu se aliar com adversários históricos'
PontoPoder

Cid lamenta candidatura de Ciro ao Governo do Ceará: 'Resolveu se aliar com adversários históricos'

O senador ainda falou sobre a relação com o deputado Junior Mano, primeiro suplente na chapa que vai disputar a reeleição ao Senado.

Igor Cavalcante, Jéssica Welma

Há 59 minutos

Imagem da notícia Quem é Flávio Bolsonaro, principal nome da oposição e candidato à Presidência da República em 2026
PontoPoder

Quem é Flávio Bolsonaro, principal nome da oposição e candidato à Presidência da República em 2026

O senador carioca é o primeiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e busca se eleger para o mesmo cargo ocupado pelo pai.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Javier Milei participa de convenção do PL ao lado de Flávio Bolsonaro e fala em ‘risco Lula’
PontoPoder

Javier Milei participa de convenção do PL ao lado de Flávio Bolsonaro e fala em ‘risco Lula’

Além das críticas direcionadas ao presidente Lula, o argentino aproveitou seu discurso para falar contra Moraes.

Redação

 e 

AFP

Há 2 horas

Imagem da notícia Com Jair Bolsonaro em vídeo de IA, Flávio reforça imagem do pai em convenção: 'Sangue de Bolsonaro'
PontoPoder

Com Jair Bolsonaro em vídeo de IA, Flávio reforça imagem do pai em convenção: 'Sangue de Bolsonaro'

A exibição do conteúdo artificial vem cerca de duas semanas depois de o STF suspender visitas de Flávio ao pai.

Bergson Araujo Costa

Há 2 horas

Imagem da notícia Em convenção do PL, Michelle cita ausência de Jair Bolsonaro e apoia Flávio: 'Deus te dê sabedoria'
PontoPoder

Em convenção do PL, Michelle cita ausência de Jair Bolsonaro e apoia Flávio: 'Deus te dê sabedoria'

A mensagem acontece após um mês de troca de farpas entre as lideranças bolsonaristas.

Milenna Murta*

25 de Julho de 2026

Imagem da notícia Rival em 2022, PDT anuncia apoio a Elmano de Freitas ao Governo do Ceará em 2026
PontoPoder

Rival em 2022, PDT anuncia apoio a Elmano de Freitas ao Governo do Ceará em 2026

Convenção realizada neste sábado (25) contou com a presença do governador e dos ex-pedetistas Cid Gomes (PSB) e Evandro Leitão (PT).

Alexia Vieira e Igor Cavalcante

25 de Julho de 2026

Imagem da notícia PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República
PontoPoder

PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República

O anúncio aconteceu neste sábado (25), durante a convenção partidária nacional da sigla.

Milenna Murta*

25 de Julho de 2026

Imagem da notícia Eleitorado que irá às urnas em outubro no Ceará é mais velho que o da última eleição
PontoPoder

Eleitorado que irá às urnas em outubro no Ceará é mais velho que o da última eleição

Dados divulgados pela Justiça Eleitoral revelam envelhecimento dos votantes e mudança na faixa etária predominante em comparação com as eleições de 2024.

Bruno Leite

25 de Julho de 2026

Imagem da notícia Datafolha: Lula tem 40% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 32% no 1° turno
PontoPoder

Datafolha: Lula tem 40% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 32% no 1° turno

O cenário no momento é de estabilidade para ambos os candidatos.

Redação

24 de Julho de 2026

Imagem da notícia Lei que permite uso de spray de pimenta por mulheres é sancionada; veja regras
PontoPoder

Lei que permite uso de spray de pimenta por mulheres é sancionada; veja regras

A autorização de comercialização do produto foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (24).

Redação

 e 

Agência Brasil

24 de Julho de 2026