Quem é Flávio Bolsonaro, principal nome da oposição e candidato à Presidência da República em 2026

O senador carioca Flávio Bolsonaro é o candidato escolhido pelo Partido Liberal (PL) para disputar o cargo de presidente da República nas eleições de 2026. Além da carreira política, ele é empresário e advogado.

Flávio Bolsonaro nasceu no interior do Rio de Janeiro e é o primeiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a ex-vereadora carioca Rogéria Bolsonaro (PL). Ele é casado com a dentista Fernanda Bolsonaro, com quem tem duas filhas.

Flávio também é irmão do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL).

No mês de maio, teve seu nome envolvido no escândalo do Banco Master, após conversas suas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro serem divulgadas, onde ele pedia R$ 134 milhões para a produção do filme “Dark Horse”. Ele nega qualquer irregularidade no contato com o suspeito.

Partido político e número

Flávio Bolsonaro tem 45 anos e, desde 2021, é filiado ao PL. O número de Flávio na urna é 22. Esta é a 7ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alejr), exerceu quatro mandatos seguidos como deputado estadual, ficando no cargo de 2003 a 2018. No ano de 2016, entretanto, entrou na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas obteve apenas 14% dos votos validos e ficou em 4º lugar no sufrágio.

Veja também PontoPoder Em convenção do PL, Michelle cita ausência de Jair Bolsonaro e apoia Flávio: 'Deus te dê sabedoria' PontoPoder Com Jair Bolsonaro em vídeo de IA, Flávio reforça imagem do pai em convenção: 'Sangue de Bolsonaro'

No início de sua carreira, ele esteve filiado ao Partido Progressista (PP), permanecendo na legenda até sua candidatura à Prefeitura da capital carioca. À época, ele deixou o PP pelo Partido Social Cristão (PSC).

Já em 2018, ele integrou o Partido Social Liberal (PSL), o mesmo de seu pai, e se candidatou à disputa no Senado Federal. Flávio foi eleito com 31,36% dos votos válidos. Atualmente, está filiado ao PL.

Vice

O PL ainda não oficializou o nome que estará à frente da vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Flávio Bolsonaro deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.