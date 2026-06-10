'É questão de tempo até ela perdoar o Ciro', diz André Fernandes sobre Michelle Bolsonaro

O deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, sinalizou acreditar em uma possível melhora na atual relação entre Michelle Bolsonaro (PL) e o pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB). O parlamentar indicou ser apenas uma "questão de tempo" para a ex-primeira-dama "perdoar" o tucano.

A declaração foi feita nesta terça-feira (9), durante participação do pré-candidato à Câmara dos Deputados à live do PontoPoder.

André Fernandes destacou que a presidente do PL Mulher, ainda hoje, mantém as críticas ao tucano. Entretanto, o parlamentar também sinalizou que Michelle "tem um coração muito bom" e que enxerga uma futura mudança em sua recente troca de farpas com Ciro.

Se Michele Bolsonaro foi capaz de perdoar Alexandre de Moraes, maior algoz do Bolsonaro, é questão de tempo até ela também perdoar Ciro Gomes, que já mostrou que houve excessos nas suas falas enquanto ele também disputava a presidência da República. André Fernandes Deputado federal

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Além disso, o deputado federal ainda trouxe um reforço quanto ao apoio à candidatura de Ciro Gomes pelo diretório estadual da sigla. Conforme o parlamentar, elas foram feitas com o consentimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que "permitiu que o PL Ceará tomasse essa decisão".

Apesar da legenda ter oficializado o apoio ao tucano, Michelle já deixou claro que não aprova essa escolha, e vem trocando farpas com Ciro nos últimos tempos. No mês de maio, ela também declarou seu apoio ao senador Eduardo Girão (Novo) para o cargo de governador do Ceará, afirmando que não fará "aliança com o mal".

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*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.