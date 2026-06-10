Vereador de Meruoca se refere a futebol feminino como 'ver mulher de short curto'

Um vereador de Meruoca, no interior do Ceará, foi criticado após proferir um comentário machista durante uma sessão da Câmara Municipal, na última segunda-feira (8). Mardônio Cavalcante (PSB) sugeriu a outro parlamentar que assistisse uma partida de futebol feminino porque ele "gosta de ver mulher de short curto".

A fala ocorreu no momento em que o vereador divulgava torneios de futebol que serão realizados na cidade no próximo fim de semana, dentre eles o que contará com a participação do time feminino local.

"E a gente resolveu fazer um torneio feminino, começa logo de manhã. Ademar [outro vereador] que gosta de ver mulher de short curto, domingo tem o futebol feminino lá", disse Mardônio Cavalcante.

Prefeito se manifesta

Em nota divulgada nas redes sociais, o prefeito de Meruoca, Herton Alves (PT), criticou a declaração do parlamentar, afirmando que a fala desrespeita não apenas as atletas, mas todas as mulheres do município.

"É inadmissível que, em pleno 2026, uma fala proferida da tribuna de uma Câmara Municipal reduza mulheres esportistas à objetificação de seus corpos", escreveu.

"O esporte feminino é sinônimo de esforço, disciplina, superação e conquista. Mulheres lutaram por décadas para ocupar espaços que historicamente lhes foram negados, e ainda hoje enfrentam preconceito, desvalorização e comentários machistas que tentam diminuir suas capacidades e transformar talento em objeto de piada", acrescentou.

A declaração do vereador também foi criticada pela secretária de Inclusão e Promoção Social de Meruoca, Maria Tatiene Rodrigues da Silva.

"É inadmissível o que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Meruoca. A fala de um vereador, marcada por atitudes e declarações desrespeitosas em relação às mulheres, é algo que não pode ser normalizado nem aceito", disse em publicação no Instagram.

"Como mulher e defensora do respeito e da dignidade feminina, manifesto meu total repúdio a qualquer forma de violência, discriminação ou conduta que desvalorize e ofenda as mulheres. É fundamental que os espaços públicos e de representação política sejam pautados pelo respeito, pela ética e pelo compromisso com os direitos de todos", reforçou.

Vereador pede desculpas

Após a repercussão negativa, Mardônio Cavalcante divulgou um vídeo pedindo desculpas e afirmando que se tratou de uma fala mal feita, sem a intenção de agir de forma discriminatória ou machista.

"Eu quero pedir desculpas as pessoas que interpretaram essa situação como um ato que viesse supostamente discriminar ou ser uma atitude machista de minha parte. Todos me conhecem na Meruoca e sabem que não sou assim. Foi uma fala mal feita que está repercutindo mal. Então peço desculpas, não foi a minha intenção jamais agir com atitude discriminatória ou machista. Todos que me conhecem sabem da minha vida e [sabem] o quanto eu respeito as pessoas, principalmente as mulheres", afirmou.