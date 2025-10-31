O trabalhador saiu do veículo para checar uma falha mecânica.
Determinação da 24ª Zona Eleitoral de Sobral atende uma ação judicial movida por suplentes do Partido dos Trabalhadores e União Brasil
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Violência foi registrada durante semifinal de campeonato amador da Cidade do Interior do Ceará
O caso está sendo apurado como ocultação de cadáver e falsidade ideológica
O suspeito foi detido por força de um mandado de prisão preventiva, um ano e dois meses após o crime
Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais
Ação policial se deu no Município de Meruoca, no início deste mês, e levantou a suspeita da CGD
O grupo voltava de uma festa em Granja quando o condutor do veículo cochilou e perdeu o controle do volante