Foto de homem de blusa laranja sorrindo. O nome dele é Leão, motorista que morreu atropelado pelo próprio caminhão no Ceará.

Ceará

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em Meruoca, no Ceará

O trabalhador saiu do veículo para checar uma falha mecânica.

Redação 27 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Meruoca

PontoPoder

Justiça Eleitoral cassa mandatos de vereadores do PSB em Meruoca por fraude à cota de gênero

Determinação da 24ª Zona Eleitoral de Sobral atende uma ação judicial movida por suplentes do Partido dos Trabalhadores e União Brasil

Bruno Leite 15 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Meruoca?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Meruoca?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Árbitro é agredido com socos e chutes

Jogada

Árbitro é agredido com socos e chutes em partida de futebol em Meruoca, no Ceará

Violência foi registrada durante semifinal de campeonato amador da Cidade do Interior do Ceará

Ana Alice Guedes* 10 de Junho de 2024
fachada do hospital de meruoca, interior do ceará

Segurança

Mulher denuncia hospital por jogar feto em esgoto após aborto no Ceará; Polícia Civil investiga caso

O caso está sendo apurado como ocultação de cadáver e falsidade ideológica

Matheus Facundo 05 de Junho de 2024
A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Municipal de Massapê, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte

Segurança

Ex-padrasto é preso por suspeita de estuprar menino de 2 anos no Interior do Ceará

O suspeito foi detido por força de um mandado de prisão preventiva, um ano e dois meses após o crime

Redação 23 de Julho de 2023
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Censo 2022: mudança na população altera total de vagas nas Câmaras Municipais de 14 cidades no Ceará

Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais

Alessandra Castro 11 de Julho de 2023
Carolaine de Sousa Pimentel foi morta na ação policial, em Meruoca

Segurança

Cinco PMs são investigados por abordagem que terminou com mulher morta e quatro feridos no Ceará

Ação policial se deu no Município de Meruoca, no início deste mês, e levantou a suspeita da CGD

Messias Borges 19 de Outubro de 2022
Andrine Melo em selfie.

Ceará

Ao voltar de festa, médica morre e três ficam feridos em acidente de carro em Martinópole

O grupo voltava de uma festa em Granja quando o condutor do veículo cochilou e perdeu o controle do volante

Redação 23 de Julho de 2022
