Árbitro é agredido com socos e chutes em partida de futebol em Meruoca, no Ceará

Uma confusão generalizada, com agressões, marcou a semifinal da Copa Fernandes, nesse domingo (9), em Meruoca, no Interior do Ceará. Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que o árbitro da partida, Francisco Clemilton Gomes, 42 anos, é agredido com socos e chutes por torcedores e jogadores

A partida entre os times Juventude e Esperança foi realizada no distrito de Santo Antônio dos Fernandes.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que interveio nas agressões. No entanto, a vítima não quis prestar queixa contra os suspeitos. Em conversa com o Diário do Nordeste, Clemilton explicou que espera a identificação dos agressores para registrar um boletim de ocorrência.

Segundo o árbitro, a Copa Fernandes ocorre todos os anos, com jogadores amadores. Apesar das dores de cabeça e no corpo após as agressões, ele afirma que passa bem.

"É a segunda vez que acontece em 11 anos de arbitragem", lamenta Clemilton. Ele ainda confessa que continua arbitrando por gostar do exercício: "Particularmente, eu não trato a arbitragem como um emprego não. A gente faz porque gosta, principalmente, quando é futebol não profissional."

Em nota divulgada nas redes sociais, a Secretaria de Esporte e Juventude de Meruoca repudiou a "covarde agressão sofrida pelo árbitro" na partida dese domingo.

"As cenas lamentáveis e violentas que circulam nas redes sociais são absolutamente inaceitáveis e vão contra todos os princípios do esporte. Gostaríamos de deixar claro que este evento esportivo não possui qualquer ligação, patrocínio ou realização por parte da Sejuv e Prefeitura Municipal de Meruoca", diz o texto.

"Lamentamos profundamente que atitudes bárbaras como essa manchem o esporte amador em nosso município. (...) Estamos comprometidos em trabalhar para garantir a segurança e a integridade de todos os envolvidos em eventos esportivos em nossa cidade. Reafirmamos nosso compromisso com a promoção de um ambiente saudável e seguro para todos os atletas e espectadores", conclui a Sejuv.

*Sob supervisão de Mariana Lazari.