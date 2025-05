Floresta vence Retrô-PE por 1 a 0 na Série C do Brasileiro

O Floresta venceu o Retrô-PE por 1 a 0 em jogo da quarta rodada da Série C do Brasileiro. As equipes se enfrentaram neste domingo (4), no Estádio Domingão, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. Thomas Kayck marcou o gol da equipe comandada por Leston Júnior.

O gol do Lobo da Vila veio aos 15 minutos do primeiro. Após lance de bola parada, Thomas Kayck sobe para cabecear e abrir o placar do jogo. Os dois times fizeram mudanças no segundo tempo. O Retrô teve boas chances com Jonas, Salomão e Radsley. Dalton ainda fez grande defesa em cabeceio de Natan.

Na próxima rodada, o Floresta visita o Botafogo-PB. As equipes se enfrentam no dia 11, domingo, a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Almeidão.