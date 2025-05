Vasco x Palmeiras pela Série A: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco e Palmeiras se enfrentam no Mané Garrincha, em Brasília (DF), neste domingo (4), às 16h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Palpites

Onde assistir

Globo, Premiere

Como chegam as equipes

O Cruzmaltino vem de derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 e demitiu o técnico Fábio Carille. O ex-meia Felipe, ídolo do clube, tem dirigido a equipe como técnico interino. O time carioca tem 7 pontos e está na 11ª colocação. Pela Copa do Brasil, a equipe empatou no meio de semana com o Operário/PR por 1 a 1 fora de casa.

Já o Verdão, é o vice-líder da Série A com 13 pontos. Pela Copa do Brasil, venceu o Ceará no meio de semana por 1 a 0 no Castelão.

Prováveis escalações

VASCO:

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê), Rayan, Coutinho (Garré) e Nuno Moreira (Loide Augusto); Vegetti. Técnico: Felipe (interino).

PALMEIRAS:

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Paulinho (Facundo Torres) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

Arbitro: Davi de Oliveira Lacerda - ES

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira - CE

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos - PR

VAR: Rafael Traci - SC