Ferroviário sofre, mas vence Horizonte e conquista segunda vitória na Série D

O Ferroviário encarou o Horizonte em jogo da terceira rodada da Série D do Brasileiro, válido pelo Grupo A3 da competição. Kiuan marcou o único gol da partida vencida pelo Tubarão da Barra. O duelo ocorreu neste domingo (4), no Estádio Presidente Vargas.

O time da Barra teve a posse de bola, criou as melhores oportunidades mas demorou a ser efetivo. Mas o gol veio aos 24 minutos, Kiuan marcou um golaço por cobertura. O primeiro do camisa 9 com a camisa do Peixe. Assim, o placar foi para o intervalo sem mudanças.

Mesmo com um a menos, o Horizonte pressionou bastante até os minutos finais mas não conseguiu reverter o placar. Com o resultado, o Tubarão está em terceiro do grupo, já o Galo do Tabuleiro segue na lanterna.

O Tubarão da Barra volta a campo no próximo domingo (11), a partir das 16h30 (de Brasília), quando enfrenta o Sousa fora de casa. Já o Horizonte recebe o Treze-PB no sábado (10), no mesmo horário.



MARACANÃ 1 X 0 IGUATU

Já o Maracanã venceu o Iguatu por 1 a 0 também neste domingo. As equipes se enfrentaram no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Bravo marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o time está em terceiro na tabela do Grupo A2. Já o Azulão do interior cai para a sexta posição.

O Maracanã enfrenta o Altos na próxima rodada, no Albertão. Já o Iguatu encara o Parnahyba, no Morenão.