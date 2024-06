Real Madrid desmente Ancelotti após treinador negar participação do clube em novo Mundial de Clubes

Algumas horas após o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmar que o clube espanhol não participaria do Mundial de Clubes de 2025, o time madrilenho, atual campeão da UEFA Champions League, emitiu um comunicado, em seu site, desmentindo a fala de seu treinador e confirmando a presença da equipe na competição.

“O Real Madrid informa que em nenhum momento foi questionada a sua participação no novo Mundial de Clubes que a FIFA organizará na próxima temporada 2024/2025. Portanto, nosso clube irá disputar, conforme planejado, esta competição oficial que enfrentamos com orgulho e com o maior entusiasmo para fazer nossos milhões de torcedores ao redor do mundo sonharem novamente com um novo título”, diz a nota publicada pelo clube na manhã desta segunda-feira (10).

“O REAL MADRID NÃO IRÁ”

Em uma entrevista concedida ao jornal italiano Il Giornale, publicada nesta segunda-feira (10), o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o Real Madrid não participaria do novo Mundial de Clubes, que acontecerá, pela primeira vez, em 2025, nos Estados Unidos.

“Uma única partida do Real Madrid vale 20 milhões de euros e a Fifa quer pagar esta quantia por todo o torneio. Assim como nós, outros clubes vão recusar o convite. A Fifa pode nos esquecer. Os jogadores e os clubes não participarão neste torneio”, afirmou o técnico italiano.

Após a repercussão, Ancelotti fez um pronunciamento, em suas redes sociais, dizendo que a entrevista ao jornal italiano teria sido retirada de contexto e que a competição seria uma grande oportunidade de conquistar mais um título com a equipe merengue.

Legenda: Escreveu Carlo em seus stories no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

“Na minha entrevista ao Il Giornale, as minhas palavras sobre o Mundial de Clubes da FIFA não foram interpretadas da forma que pretendia. Nada poderia estar mais longe do meu interesse do que rejeitar a possibilidade de disputar um torneio que considero uma grande oportunidade para continuar a lutar por grandes títulos com o Real Madrid”, escreveu Carlo em seus stories no Instagram.