Evandro Leitão convoca Conselho do Ceará para votação, e João Paulo se posiciona contra novo estatuto

O ex-presidente do Ceará, Evandro Leitão, convocou os conselheiros do clube para participar da votação para aprovar o novo estatuto do Vovô, marcada para esta terça-feira (11), em Carlos de Alencar Pinto. Leitão afirmou ser favorável ao novo estatuto.

“O novo estatuto é muito mais que o voto do torcedor. É a modernidade para o clube. Aprovar o texto que foi finalizado com extremo zelo por competentes juristas, emendado e votado de forma democrática é uma obrigação”, destacou Evandro.

Todos os conselheiros do Ceará têm uma responsabilidade ímpar com o clube. [...] Não somente votarei a favor, como peço a todos que têm minha amizade e respeito que terça-feira próxima estejam em Carlos de Alencar Pinto. Evandro Leitão Ex-presidente do Ceará

PRESIDENTE JOÃO PAULO SE POSICIONA CONTRA O ESTATUTO

O Diário do Nordeste teve acesso a uma carta escrita pelo atual presidente da Executiva do Ceará, João Paulo Silva. Apesar de ser favorável ao voto do sócio-torcedor, o mandatário se manifestou de forma contrária à aprovação do novo estatuto.

“É meu dever como presidente dessa instituição alertar você, goste-se ou não de mim, sobre pontos deste novo estatuto que podem prejudicar e muito o Ceará Sporting Club”, disse João Paulo em um trecho da carta.

Precisamos de serenidade e de muita calma para não cair em uma arapuca montada com discursos fáceis e rasos que podem colocar o nosso clube em uma situação delicada muito em breve. João Paulo Silva Presidente do Ceará

Na carta, João Paulo manifestou sua opinião pessoal sobre quatro pontos do novo estatuto que será votado nesta terça-feira (11), relacionados a temáticas como SAF, remuneração de dirigentes, votações em maioria simples e voto nominal.

JOÃO PAULO DIZ QUE CONVOCAÇÃO POR PRESIDENTE DO CONSELHO FOI ILEGAL

João Paulo aproveitou a ocasião para afirmar que a convocação da assembleia geral por parte do presidente do conselho, Herbet Santos, foi, em suas palavras, ilegal. O presidente afirmou que a ação é contrária ao que diz o estatuto do clube.

“Segundo o estatuto, a convocação por parte do presidente do conselho foi ilegal. Não é uma questão interpretativa, não é nada pessoal contra o Dr. Herbert. É, simplesmente, um fato. Não se pode tomar decisões sérias que vão contrárias ao estatuto do clube. Não é assim que funciona”, afirmou João Paulo.

Por outro lado, o dirigente sugeriu que a temática do voto do sócio-torcedor nas eleições para presidente do clube seja tratada à parte, de forma isolada, sem a necessidade de um novo estatuto.

RITOS DA VOTAÇÃO DO NOVO ESTATUTO FORAM DEFINIDOS

No último sábado (8), uma votação realizada em Carlos de Alencar Pinto definiu os ritos da votação de aprovação do novo estatuto desta terça-feira (11). A principal definição foi a de votação nominal aberta de conselheiros e sócios proprietários.