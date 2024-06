Racha entre dirigentes e ex-presidentes: quem é quem na disputa política do Ceará

A briga política no Ceará Sporting Club está mais que escancarada. Com os recentes movimentos de apoiadores e opositores da atual Diretoria Executiva do clube, incluindo racha entre atuais dirigentes e ex-presidentes, está muito claro quem está de cada lado, e a Coluna aponta quem é quem na disputa política que ferve os bastidores do Alvinegro de Porangabuçu.

Apoiadores da Diretoria

De um lado, estão os apoiadores do presidente João Paulo Silva e da atual diretoria executiva, que são contrários ao novo estatuto do clube da forma que foi construído e que pretendiam que a assembleia deste sábado (8) não ocorresse.

Este grupo, inclusive, divulgou carta contra Herbet Santos, afirmando que o "atual presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club vem usurpando seus poderes, agindo de maneira unilateral, descumprindo o Estatuto do clube", e também que "exigir votação aberta e abertura dos portões para torcedores, nunca visto antes na história centenária do clube, no claro intuito de constranger os associados".

O documento foi assinado por 99 conselheiros e associados proprietários contribuintes, incluindo nomes como Robinson de Castro e Franzé Moraes (ex-presidentes), Carlos Moraes (atual 2º vice-presidente), Humberto Aragão (ex-presidente do Conselho Deliberativo), Fred Bandeira (diretor jurídico), Francisco Sampaio (diretor financeiro), Anacleto Figueiredo (diretor cultural), Lisarb Monteiro (atual superintendente) e outros ex-diretores.

Opositores da Diretoria

Do outro lado, estão opositores da atual gestão e apoiadores do presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Santos, que defendem a reforma estatutária, incluindo a participação do sócio-torcedor no processo de escolha do presidente do clube no fim do ano.

Este grupo assinou carta aberta expressando "solidariedade e apoio frente aos ataques públicos que vem sofrendo por parte dos membros e defensores da atual diretoria executiva do clube" e ressaltando decisão judicial em que "a Excelentíssima Juíza Antonia Dilce Rodrigues Feijão, no processo nº 0240360-11.2024.8.06.001, já se manifestou claramente sobre a legalidade de suas ações", destacando que não identificou, por parte de Herbet, qualquer violação ao Estatuto Social do Ceará.

O documento foi assinado por 101 conselheiros e associados proprietários contribuintes, incluindo nomes como Evandro Leitão e Alexandre Frota (ex-presidentes), Pedro Gabriel Ponte e Paulo Vasconcelos (que já foram candidatos à presidência), Danilo Ferreira, Albeci Junior, Eudes Bringel e Guilherme Magalhães (ex-diretores).

Racha entre dirigentes

Legenda: Robinson de Castro e Evandro Leitão: antes aliados, agora opositores Foto: FOTO: ÉRIKA FONSECA

A atual situação política expõe um racha entre atuais e ex dirigentes de relevância no Ceará. De um lado, o presidente da Executiva, João Paulo Silva. Do outro, o presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Santos.

Antes aliados, os ex-presidentes Robinson de Castro e Evandro Leitão também assumem claramente que estão em lados opostos nesta disputa.

