Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em Meruoca, no Ceará

O trabalhador saiu do veículo para checar uma falha mecânica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:40)
Ceará
Foto de homem de blusa laranja sorrindo. O nome dele é Leão, motorista que morreu atropelado pelo próprio caminhão no Ceará.
Legenda: Leão trabalhava como motorista de uma feira de agricultura.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Um motorista conhecido como "Leão" morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão em Meruoca, na Região Norte do Ceará, no último domingo (26). O homem, de 59 anos, teria deixado o veículo desengatado e saiu para verificar um problema mecânico, momento em que foi atingido e faleceu no local, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em nota, a pasta informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura o caso como uma "morte acidental no trânsito". A Delegacia de Massapê está a cargo das investigações.

"Conforme informações colhidas no local, a vítima estaria conduzindo um caminhão, quando o veículo deu problema e resolveu sair para verificar. O veículo estava desengatado e atropelou o homem", explicou

No local, agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados e fizeram os primeiros levantamentos. 

Sindicato de agricultores lamenta morte 

O Sindicato da Agricultura Familiar (Sintaf) de Meruoca divulgou uma nota de pesar pela morte de Leão, que era responsável pelo transporte de feirantes da Feira da Agricultura Familiar da localidade da Bifurcação.

“O Sr. Leão não era apenas um motorista; ele era parte fundamental da logística e do dia a dia dos nossos feirantes. Sua contribuição ia além de conduzir o veículo, representando um apoio indispensável para que os agricultores familiares pudessem levar seus produtos até o local da feira, garantindo, assim, o sustento de suas famílias e o abastecimento local”, pontuou o texto.

 

