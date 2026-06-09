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André Fernandes fala sobre aliança com Ciro: ‘Hoje temos mais convergências que divergências’

O presidente do PL Ceará participou da live do PontoPoder desta terça-feira (9).

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder

O deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, afirmou que as divergências históricas entre ele e o ex-ministro e presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes, são menores que as convergências em torno do projeto de oposição ao grupo governista no Ceará. Em entrevista ao PontoPoder, nesta terça-feira (9), o parlamentar ressaltou que a aproximação entre os dois foi um processo intermediado pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União).

Segundo André, logo após o primeiro turno das eleições de 2024, quando o parlamentar do PL e o então deputado estadual Evandro Leitão (PT) disputaram o segundo turno, Roberto Cláudio abriu um canal de diálogo com o PL. 

“A gente, ainda hoje, se sentar em uma mesa em off, começa a discordar de um bocado de coisa. Convenhamos, nós temos divergências, não tem como fingir que não temos, temos grandes divergências, eu e o Ciro Gomes. Agora, hoje temos muito mais convergências do que divergências, a verdade é essa”
André Fernandes
Deputado federal e presidente do PL Ceará

“Não é o momento de a gente estar aqui falando o pensamento de um e de outro, a discordância disso, daquilo, do passado”, acrescentou. 

Aliança local x Eleição nacional

Durante a entrevista, André também voltou a defender que o posicionamento nacional do PL não inviabiliza a aliança construída para a disputa estadual. O deputado afirmou que ele e seus correligionários irão apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial, independentemente do candidato que venha a ser apoiado por Ciro Gomes ou pelo PSDB.

"O PL apoiará o candidato do PL. O que o PSDB vai fazer ou não, não sei", declarou. Segundo ele, a oposição cearense precisa distinguir os debates estadual e nacional. "Existem duas eleições: eleição nacional e eleição estadual. Não dá para misturar", completou.

André afirmou que o candidato ao Senado na chapa liderada por Ciro deverá funcionar como principal representante do palanque de Flávio Bolsonaro no Ceará. "Meu presidente é o Flávio Bolsonaro. Nós teremos candidato ao Senado na chapa Ciro, que vai ser o palanque", afirmou.

O parlamentar também negou que tenha existido qualquer acordo direto entre Ciro Gomes e lideranças nacionais do bolsonarismo para viabilizar a aliança no Ceará.

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Segundo André, a direção nacional do PL apenas deu liberdade para que o partido no Ceará definisse sua estratégia eleitoral. Ele disse que apresentou à direção nacional do partido um diagnóstico de que a aliança com Ciro seria, atualmente, o caminho mais viável para derrotar o PT no Estado.

André Fernandes comenta sobre aliança com Ciro Gomes. Ele está sentado, a frente do microfone com o logo do PontoPoder.
Legenda: André Fernandes foi o convidado desta terça-feira (9) da live do PontoPoder.
Foto: Ismael Soares.

"Qual é a única opção hoje viável para derrotar o PT? É essa. Então tem o aval", afirmou.

De acordo com André, o entendimento construído permite que cada legenda mantenha seus compromissos na disputa presidencial, sem comprometer a composição estadual.

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