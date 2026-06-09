Seminário de Gestores Públicos 2026 traz inovações para aperfeiçoar processos em prefeituras

Embora faça parte do dia a dia de todas as pessoas, a inovação ainda é um desafio a ser superado pelas prefeituras brasileiras. É o que mostra o Panorama da Gestão Pública Municipal, pesquisa da fabricante de softwares Softplan, divulgada em março deste ano. De acordo com o estudo, apenas 26% das administrações municipais utilizam soluções baseadas em inteligência artificial na rotina do trabalho, e 37% fazem uso excessivo de papel, com documentos físicos predominantes nos processos.

A pesquisa entrevistou 1.290 servidores públicos municipais entre outubro e novembro de 2025, e mostra que a transformação digital nas prefeituras brasileiras ainda precisa ser bastante ampliada para trazer resultados na qualidade de vida do cidadão.

Por reconhecer a importância da Inovação e da Sustentabilidade para o desenvolvimento dos municípios cearenses, o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 - “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”, dedica um de seus painéis à temática, com a participação de especialistas de destaque. O painel será realizado no primeiro dia do evento, dia 15 de junho, a partir das 15h20 (Palco A).

De acordo com Fabrizio Gomes Santos, Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, os temas inovação e sustentabilidade se complementam e são fundamentais para uma boa gestão municipal.

“A inovação na gestão pública, além de trazer mais eficiência, para que se consiga reduzir custos, traz grandes oportunidades de melhoria, de novos processos em benefício da sociedade. E a sustentabilidade, hoje, com problemas climáticos cada vez mais impactantes, é importante que a gestão pública traga alternativas de melhorar os processos de compras públicas, de fazer compras com viagens mais sustentáveis, utilizar energia solar para minimizar os impactos na natureza, entre outras medidas”, observa o secretário, que vai proferir a palestra “Inteligência Fiscal e Inovação na Gestão Pública: caminhos para municípios mais sustentáveis”. Fabrizio Gomes Santos Secretário da Fazenda do Estado do Ceará

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O titular da Sefaz-CE cita o exemplo do órgão que lidera, na adoção de medidas que aliam inovação e sustentabilidade.

“Temos cada vez mais usado inovações tecnológicas, a própria inteligência artificial nos processos de fiscalização, reduzindo muito a sonegação, que traz mais receita pública e oportuniza ao gestor público fazer com mais qualidade as políticas públicas. Por outro lado, também temos buscado a sustentabilidade, com compras voltadas a materiais que impactam menos a natureza, para que a gente possa contribuir, de alguma forma, para que o impacto seja cada vez menor na natureza”. Fabrizio Gomes Santos Secretário da Fazenda do Estado do Ceará

Ainda no que diz respeito à sustentabilidade, a Secretaria da Fazenda do Ceará se tornou a primeira Secretaria a realizar o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O inventário é um levantamento que permite identificar quanto a instituição emite e de onde vêm essas emissões. A partir dessas informações, torna-se possível planejar ações mais eficientes para reduzir impactos ambientais e aprimorar a gestão pública. A ação posiciona o órgão na vanguarda da gestão pública verde, ao fortalecer suas metas de governança ambiental, social e corporativa.

A iniciativa está alinhada ao Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica (PTE-NE), que reconhece a descarbonização, a inovação e o monitoramento ambiental como elementos estruturantes da transição ecológica na região.

Responsabilidade

Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário, ressalta que a inovação pode ter algum custo, mas depende, principalmente, da vontade política dos gestores.

“A inovação pode ser implantada por diversos meios, e o principal é que o gestor tenha esse propósito, para trazer mecanismos, projetos e produtos que repercutem na melhoria das políticas públicas. Existem diversas ferramentas de baixo custo e até algumas compartilhadas gratuitamente, ofertadas no âmbito federal e estadual, para que possam ser aplicadas nos municípios, para trazer melhoria de vida para a população. A vontade política do gestor, do prefeito é o principal ponto de partida para que a inovação esteja presente no âmbito do município”, destaca.

Esclarecer aos prefeitos e gestores municipais sobre a importância dessa temática é um dos méritos do Seminário Prefeitos, analisa Fabrizio Gomes Santos, secretário da Fazenda do Estado do Ceará.

“Esses temas precisam ser cada vez mais debatidos em um nível de gestão, trazendo os entes públicos para o debate, para que a gente faça uma cadeia grande de oportunidades, de modo que os municípios consigam também ter uma gestão pública mais eficiente”, observa.

O painel

O painel “Inovação e Sustentabilidade”, com a mediação de Luis Eduardo Menezes, Especialista em Gestão Pública e Mestre em Administração de Empresas, terá outras palestras para abordar a temática, sendo uma delas do Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado do Ceará, Cícero Erivelthon Gomes de Melo, com o tema “Inovação Patrimonial sem investimento inicial: PPP, Built to Suit e Inteligência Artificial como instrumentos de modernização dos Municípios”.

Também fazem parte do painel as palestras “Inovação que Gera Resultados: experiências e caminhos para uma gestão pública mais eficiente e sustentável”, com Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC); e “Governança Conectada: Tecnologia, Integração de Dados e Sustentabilidade para uma Gestão Municipal de Resultados”, com Leandro Castro, Diretor Executivo de ID & Governo Digital.

Inscrições e hospedagem

As inscrições para o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento.

Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias. São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Hotel Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema).

Serviço:

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza

Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/