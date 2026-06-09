Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Seminário de Gestores Públicos 2026 traz inovações para aperfeiçoar processos em prefeituras

Apenas 26% das gestões municipais no País utilizam soluções baseadas em inteligência artificial na rotina de trabalho; temas serão abordados no 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem mostra palco com dezenas de espectadores que assistem a palestras do Seminário de Prefeitos.
Legenda: : O Seminário de Gestores Públicos acontece no Centro de Eventos do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

Embora faça parte do dia a dia de todas as pessoas, a inovação ainda é um desafio a ser superado pelas prefeituras brasileiras. É o que mostra o Panorama da Gestão Pública Municipal, pesquisa da fabricante de softwares Softplan, divulgada em março deste ano. De acordo com o estudo, apenas 26% das administrações municipais utilizam soluções baseadas em inteligência artificial na rotina do trabalho, e 37% fazem uso excessivo de papel, com documentos físicos predominantes nos processos.

A pesquisa entrevistou 1.290 servidores públicos municipais entre outubro e novembro de 2025, e mostra que a transformação digital nas prefeituras brasileiras ainda precisa ser bastante ampliada para trazer resultados na qualidade de vida do cidadão.

Por reconhecer a importância da Inovação e da Sustentabilidade para o desenvolvimento dos municípios cearenses, o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 - “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”, dedica um de seus painéis à temática, com a participação de especialistas de destaque. O painel será realizado no primeiro dia do evento, dia 15 de junho, a partir das 15h20 (Palco A).

De acordo com Fabrizio Gomes Santos, Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, os temas inovação e sustentabilidade se complementam e são fundamentais para uma boa gestão municipal.

“A inovação na gestão pública, além de trazer mais eficiência, para que se consiga reduzir custos, traz grandes oportunidades de melhoria, de novos processos em benefício da sociedade. E a sustentabilidade, hoje, com problemas climáticos cada vez mais impactantes, é importante que a gestão pública traga alternativas de melhorar os processos de compras públicas, de fazer compras com viagens mais sustentáveis, utilizar energia solar para minimizar os impactos na natureza, entre outras medidas”, observa o secretário, que vai proferir a palestra “Inteligência Fiscal e Inovação na Gestão Pública: caminhos para municípios mais sustentáveis”.
Fabrizio Gomes Santos
Secretário da Fazenda do Estado do Ceará

Veja também

teaser image
PontoPoder

14º Seminário de Gestores debate a formação de pessoas para alavancar a gestão pública

teaser image
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos 2026 discute o impacto do turismo na economia municipal

O titular da Sefaz-CE cita o exemplo do órgão que lidera, na adoção de medidas que aliam inovação e sustentabilidade.

“Temos cada vez mais usado inovações tecnológicas, a própria inteligência artificial nos processos de fiscalização, reduzindo muito a sonegação, que traz mais receita pública e oportuniza ao gestor público fazer com mais qualidade as políticas públicas. Por outro lado, também temos buscado a sustentabilidade, com compras voltadas a materiais que impactam menos a natureza, para que a gente possa contribuir, de alguma forma, para que o impacto seja cada vez menor na natureza”.
Fabrizio Gomes Santos
Secretário da Fazenda do Estado do Ceará

Ainda no que diz respeito à sustentabilidade, a Secretaria da Fazenda do Ceará se tornou a primeira Secretaria a realizar o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O inventário é um levantamento que permite identificar quanto a instituição emite e de onde vêm essas emissões. A partir dessas informações, torna-se possível planejar ações mais eficientes para reduzir impactos ambientais e aprimorar a gestão pública. A ação posiciona o órgão na vanguarda da gestão pública verde, ao fortalecer suas metas de governança ambiental, social e corporativa.

A iniciativa está alinhada ao Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica (PTE-NE), que reconhece a descarbonização, a inovação e o monitoramento ambiental como elementos estruturantes da transição ecológica na região.

Responsabilidade

Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário, ressalta que a inovação pode ter algum custo, mas depende, principalmente, da vontade política dos gestores.

“A inovação pode ser implantada por diversos meios, e o principal é que o gestor tenha esse propósito, para trazer mecanismos, projetos e produtos que repercutem na melhoria das políticas públicas. Existem diversas ferramentas de baixo custo e até algumas compartilhadas gratuitamente, ofertadas no âmbito federal e estadual, para que possam ser aplicadas nos municípios, para trazer melhoria de vida para a população. A vontade política do gestor, do prefeito é o principal ponto de partida para que a inovação esteja presente no âmbito do município”, destaca.

Esclarecer aos prefeitos e gestores municipais sobre a importância dessa temática é um dos méritos do Seminário Prefeitos, analisa Fabrizio Gomes Santos, secretário da Fazenda do Estado do Ceará.

“Esses temas precisam ser cada vez mais debatidos em um nível de gestão, trazendo os entes públicos para o debate, para que a gente faça uma cadeia grande de oportunidades, de modo que os municípios consigam também ter uma gestão pública mais eficiente”, observa.

O painel

O painel “Inovação e Sustentabilidade”, com a mediação de Luis Eduardo Menezes, Especialista em Gestão Pública e Mestre em Administração de Empresas, terá outras palestras para abordar a temática, sendo uma delas do Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado do Ceará, Cícero Erivelthon Gomes de Melo, com o tema “Inovação Patrimonial sem investimento inicial: PPP, Built to Suit e Inteligência Artificial como instrumentos de modernização dos Municípios”.

Também fazem parte do painel as palestras “Inovação que Gera Resultados: experiências e caminhos para uma gestão pública mais eficiente e sustentável”, com Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC); e “Governança Conectada: Tecnologia, Integração de Dados e Sustentabilidade para uma Gestão Municipal de Resultados”, com Leandro Castro, Diretor Executivo de ID & Governo Digital.

Inscrições e hospedagem

As inscrições para o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento.

Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias. São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Hotel Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema).

Serviço:

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026
15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza
Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/

Este conteúdo é útil para você?
Imagem mostra palco com dezenas de espectadores que assistem a palestras do Seminário de Prefeitos.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos 2026 traz inovações para aperfeiçoar processos em prefeituras

Apenas 26% das gestões municipais no País utilizam soluções baseadas em inteligência artificial na rotina de trabalho; temas serão abordados no 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.

Redação
Há 51 minutos
Imagem de um agente da Polícia Federal, que cumpre mandados contra suspeitos de fraudes em contratos públicos no Ceará.
PontoPoder

Operação da PF e CGU em seis municípios investiga fraudes em contratos públicos no Ceará

Operação investiga contratos de R$ 29 milhões e desvio de recursos em contratos de prefeituras cearenses.

Redação
Há 2 horas
Inácio Aguiar

Pré-candidatos cearenses têm fraco desempenho na 'vaquinha virtual' para a eleição 2026

Os 9 nomes que se apresentaram em uma das plataforma registrada pelo TSE só conseguiram 132 apoiadores

Inácio Aguiar
09 de Junho de 2026
Em pé na tribuna do Senado Federal, o senador Camilo Santana (PT) faz um pronunciamento durante sessão legislativa. Ele usa terno azul-escuro, camisa branca e gravata azul-clara, e gesticula com as mãos enquanto fala aos microfones. Atrás dele, a bandeira do Brasil está posicionada entre as estruturas do plenário, onde também são visíveis painéis eletrônicos iluminados.
PontoPoder

Camilo descarta 'veto' a Junior Mano, mas diz que Cid 'é mais forte' para chapa do governador Elmano

Definição da chapa, segundo o senador, caberá aos partidos da aliança governista.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Junho de 2026
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos 2026 discute o impacto do turismo na economia municipal

Desafios e oportunidades do turismo serão debatidos em painel no dia 15 de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

Redação
08 de Junho de 2026
Foto de Glêdson Bezerra, Sandinha, Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Felipe Vasques.
PontoPoder

Glêdson Bezerra e Felipe Vasques rompem e abrem racha na base de Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

Lançamento de "dobradinha" da primeira-dama de Juazeiro do Norte com médica enterrou acordo que gestor tinha com presidente da Câmara Municipal.

Bruno Leite
08 de Junho de 2026
Foto do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim.
PontoPoder

Naumi Amorim anuncia licença da Prefeitura de Caucaia após alta hospitalar; vice assume

Prefeito ficou quase uma semana internado em razão de um infarto agudo do miocárdio.

Bruno Leite
08 de Junho de 2026
Homem branco de cabelos semi grisalhos usando bata azul de hospital.
PontoPoder

Naumi Amorim, prefeito de Caucaia, recebe alta hospitalar após infarto

O gestor estava em hospital de Fortaleza desde a última terça-feira (2).

Milenna Murta*
08 de Junho de 2026
Balança pendendo para o lado da campanha eleitoral em detrimento de necessidades do país como saúde e educação
Inácio Aguiar

Hospitais, escolas e moradia: o que daria para fazer com os R$ 6,3 bi destinados aos partidos

Fundo eleitoral e fundo partidário somam um montante que daria para construir mais de 500 escolas; a democracia precisa custar tanto?

Inácio Aguiar
08 de Junho de 2026
Izolda Cela discursa e gesticula. Ela olha para o horizonte e aponta para lá;
PontoPoder

Em três décadas, Ceará teve apenas uma vice-governadora reeleita no cargo

Izolda Cela manteve-se ao lado de Camilo Santana nas eleições de 2014 e 2018.

Igor Cavalcante
08 de Junho de 2026
prefeito de Quixadá, Ricardo Silvieira, sorrindo para foto vestindo camisa social branca. ele é branco, usa óculos e tem o cabelo grisalho.
PontoPoder

Prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, anuncia afastamento temporário após problemas respiratórios

Informação foi divulgada neste sábado (6).

Redação
07 de Junho de 2026
Bruno Paes Manso participa de entrevista em estúdio, sentado à mesa e gesticulando com as mãos enquanto fala. Ao fundo, há um painel em tons de vermelho e rosa.
PontoPoder

Segurança é ‘urgência’, mas candidatos devem fugir de ‘políticas fracassadas', diz Bruno Paes Manso

O PontoPoder entrevista o pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência (NEV/USP) e vencedor do Prêmio Jabuti de 2021.

Luana Barros
07 de Junho de 2026
Foto do prefeito de Baturité (CE), Herbelh Mota.
PontoPoder

TSE anula mais uma prova no caso de prefeito de Baturité investigado por uso de lança-chamas

Decisão exclui celular de esposa de investigado, mas mantém apreensão de notebook e a continuidade das investigações.

Bruno Leite
06 de Junho de 2026
Dígitos de uma urna eletrônica, indo de 0 a 9, com botões verde, laranja e branco de funções
PontoPoder

Entenda a diferença entre fundo partidário e fundo eleitoral e como é dividido

Ambos os montantes são repassados às legendas políticas para promover as ações partidárias e as campanhas eleitorais.

Milenna Murta*
06 de Junho de 2026
Solenidade de abertura do Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 com autoridades posicionadas no palco.
PontoPoder

14º Seminário de Gestores debate a formação de pessoas para alavancar a gestão pública

Pesquisa aponta que 92% dos funcionários públicos no país valorizam contribuir para o interesse público. Tema será abordado em painel no 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 - “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”.

Redação
05 de Junho de 2026
Luan Araújo e Carla Zambelli.
PontoPoder

Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli em SP

Medida foi determinada pelo não pagamento de uma indenização no valor de R$ 2,2 mil.

Redação e Agência Brasil
05 de Junho de 2026
Foto do vereador Lael Sena (PL), de Fortaleza.
PontoPoder

Ministério Público abre investigação contra vereador Lael Sena por intolerância religiosa

As vereadoras Adriana Almeida (PT), Adriana Gerônimo (Psol) e Mari Lacerda (PT) haviam denunciado o parlamentar ao órgão.

Bruno Leite e Milenna Murta*
05 de Junho de 2026
Prédio branco com janelas de vidro, com área verde ao redor.
PontoPoder

Entenda o que é abuso de poder nas eleições e saiba como denunciar

Conforme a legislação, as condutas podem ter caráter autoritário ou financeiro.

Milenna Murta*
05 de Junho de 2026
Eduardo Bolsonaro durante pronunciamento na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por Zelle, sistema de transferências dos EUA

Declaração ocorre em meio à proposta de novo tarifaço do governo norte-americano.

Redação
04 de Junho de 2026
Urna eletrônica com tela digital e bloco de notas à frente. Há a mão de uma pessoa branca, segurando uma caneta preta e escrevendo no bloco.
PontoPoder

Quais são as regras e prazos para convocação e realização de concursos em ano eleitoral

Os resultados de certames possuem especificações na legislatura brasileira.

Milenna Murta*
04 de Junho de 2026