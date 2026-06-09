Pré-candidatos cearenses têm fraco desempenho na 'vaquinha virtual' para a eleição 2026

A maior plataforma de financiamento coletivo de campanhas eleitorais do País arrecadou, até aqui, cerca de R$ 3,5 milhões para a eleição de 2026. São 55 mil doações de 45 mil doadores, distribuídas entre 802 pré-candidatos de todos os estados brasileiros. No ranking nacional, porém, o Ceará aparece lá embaixo: 18º lugar*.

Os números são do QueroApoiar, uma das quatro plataformas habilitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para operar a chamada "vaquinha virtual" nesta eleição.

A arrecadação de pré-campanha foi liberada em 15 de maio. Em pouco mais de três semanas, a ferramenta movimentou uma quantia milionária, mas quase nada saiu do bolso do eleitor cearense.

Nove campanhas, 132 apoiadores

No Ceará, nove pré-candidatos abriram vaquinha. Somados, eles reúnem apenas 132 apoiadores.

Até o momento, os pré-candidatos no Ceará não conseguiram mobilizar o eleitor a ajudar nas despesas da campanha.

O líder entre os estados é o Rio Grande do Sul, com mais de 6 mil apoiadores. Na comparação com os cearenses, os gaúchos se engajaram 50 vezes mais nesta modalidade, mesmo que o Estado tenha menos pré-candidatos cadastrados do que o Ceará. São apenas seis.

Entre os cearenses, lidera o Delegado Huggo (Missão), pré-candidato ao Governo do Estado, com R$ 3.631 e 50 apoiadores. Em seguida aparece um nome mais conhecido da política cearense: General Theophilo (Novo). O militar, que já foi candidato ao Governo do Estado pelo PSDB em 2018, se apresenta agora como pré-candidato ao Senado, pelo Novo. A visibilidade prévia só garantiu a ele, até agora, R$ 1.250 em doações.

Lista dos pré-candidatos cearenses

Delegado Huggo (Missão), governador: R$ 3.631 / 50 apoiadores General Theophilo (Novo), senador: R$ 1.250 / 6 apoiadores Dauyzio (PSOL), deputado federal: R$ 875 / 11 apoiadores Carolina Siebra (Novo), deputada federal: R$ 810 / 15 apoiadores Gabriel Carvalho (Missão), deputado federal: R$ 420 / 10 apoiadores Théo Costa (Novo), deputado estadual: R$ 395 / 13 apoiadores Ricardinho Cidadão (Cidadania), deputado estadual: R$ 275 / 14 apoiadores Sophia Fechine (Missão), deputada federal: R$ 240 / 7 apoiadores Italo Coelho (Rede), deputado federal: R$ 160 / 6 apoiadores

Quem manda no ranking nacional

No retrato nacional, a vaquinha mostra o êxito da estratégia do partido Missão. O pré-candidato à Presidência pela legenda, Renan Santos, lidera com folga o ranking: R$ 928.338,31 e 16.221 apoiadores, mais de um quarto de tudo o que a plataforma arrecadou.

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Os dez maiores

Renan Santos (Missão), presidente: R$ 928.338,31 Jones Manoel (PSOL-PE), deputado federal: R$ 378.149,35 Marcel van Hattem (Novo-RS), senador: R$ 230.734,00 Kim Kataguiri (Missão-SP), deputado federal: R$ 143.040,00 Humberto Matos (PCdoB-RS), deputado estadual: R$ 130.854,17 Elias Jabbour (PCdoB-RJ), deputado federal: R$ 104.280,12 Gustavo Gayer (PL-GO), senador: R$ 84.264,08 Rodrigo Spada (PSD-SP), deputado federal: R$ 76.621,48 Rony Gabriel (Podemos-RS), deputado federal: R$ 66.977,00 Daniel Soranz (PSD-RJ), deputado federal: R$ 57.880,00

Doações de menor valor são maioria

O dinheiro da vaquinha, naturalmente, não vem dos grandes doadores. A doação mediana na plataforma é de R$ 14: metade das pessoas doou menos que isso, sendo que 81% de todas as doações ficam abaixo de R$ 100.

Este dado faz com que o foco volte ao Ceará. A vaquinha não mede quem tem mais dinheiro, mas sim quem mobiliza base. E, por enquanto, o cearense mostra desinteresse.

Conta provisória

Vale ressaltar que os números são de uma das quatro plataformas autorizadas pelo TSE a operar nestas eleições e ainda não passaram pelo crivo da Justiça Eleitoral. O repasse aos candidatos só ocorre após o registro das candidaturas, em agosto, quando os valores entram no sistema oficial do TSE. Até lá, o que se vê é um retrato parcial.

*Os dados para a reportagem foram coletados ao meio-dia desta segunda-feira, 8 de junho. Como as atualizações ocorrem em tempo real, os números podem mudar.