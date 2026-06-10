Após dois meses travado, Código de Ética da Alece é aprovado com acordo por emendas da oposição

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quarta-feira (10), o novo Código de Ética da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O regramento estava travado na Casa desde o final de março, por falta de consenso, mas foi validado por unanimidade diante de um acordo entre a base e oposição pela aceitação de emendas.

Por meio do projeto de Resolução 05/26, a Mesa Diretora da Alece busca “modernizar” o atual normativo da Casa sobre conduta e decoro parlamentar, aprovado em dezembro de 2006. Contudo, o código enfrentou resistência.

Como mostrou o PontoPoder, os deputados discordavam do texto original em temas considerados polêmicos, como regras para redes sociais e discurso de ódio. A falta de consenso fez o regramento ser retirado de pauta e ficar parado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Para o código avançar, foi preciso um acordo entre o líder do Governo na Assembleia, o deputado Guilherme Sampaio (PT), e a ala opositora, por meio do deputado Queiroz Filho (PSDB). Além disso, houve uma cobrança explícita do presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB).

Ao todo, o texto recebeu a proposta de 29 emendas. Destas, 10 foram acatadas pelo relator, sendo oito do grupo opositor. Em geral, as propostas buscam aperfeiçoar a redação final e evitar possíveis dubiedades nos pontos tidos como controversos.

> Confira o novo Código de Ética e Decoro Parlamentar da Alece na íntegra

REGRAS PARA O AMBIENTE DIGITAL

Como destaca o próprio documento, as principais novidades passam pelas regras voltadas à conduta dos deputados em redes sociais e no uso de inteligência artificial, além da tipificação da violência política de gênero e da promoção de discursos de ódio ou discriminação como infrações.

Em uma das seções, o novo código lista uma série de condutas que podem ser avaliadas como infrações e render penalidades, como suspensão temporária e até perda definitiva do mandato.

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Entre transgressões, o texto original cita a utilização das redes sociais vinculadas ao exercício do mandato para:

Promover discurso de ódio ou incitação à violência;

Remover sistematicamente manifestações legítimas de usuários;

Bloquear usuários sem motivação fundamentada.

Esses pontos estavam, justamente, entre as divergências que fizeram o regramento ficar parado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alece. Contudo, a redação final dos artigos passou por ajustes por meio das emendas aprovadas.

PUNIÇÕES PREVISTAS

O novo Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia prevê, conforme a gravidade da infração, as seguintes medidas disciplinares para os deputados:

Censura escrita , aplicada pelo Conselho de Ética Parlamentar;

, aplicada pelo Conselho de Ética Parlamentar; Suspensão temporária do exercício do mandato , aplicada pelo Conselho de Ética Parlamentar;

, aplicada pelo Conselho de Ética Parlamentar; Perda do mandato, seja declarada pela Mesa Diretora ou decidida pelo Plenário da Assembleia Legislativa.

Ainda segundo o regramento, a punição com perda de mandato será voltada para o deputado que:

Infringir qualquer das proibições estabelecidas no art. 54 da Constituição Federal, aplicáveis aos deputados estaduais; Tiver o procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, nos termos deste Código; Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Assembleia Legislativa, salvo licença ou missão oficialmente autorizada; Perder ou tiver suspensos os direitos políticos; Tiver o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, nos casos e condições previstos na Constituição e na legislação eleitoral; Sofrer condenação criminal, com sentença transitada em julgado.

Nos casos dos itens 1, 2 e 6, a decisão caberá ao Plenário da Assembleia, por maioria absoluta. Já nas situações citadas em 3, 4 e 5, a perda do mandato será declarada pela Mesa Diretora da Alece.