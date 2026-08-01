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Quem é Hertz Dias, candidato a presidente da República pelo PSTU em 2026

A candidatura dele e da vice, Vanessa Portugal, foi oficializada em convenção nessa sexta (31).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 17:40
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Legenda: Hertz Dias é o candidato a presidente da República pelo PSTU.
Foto: Reprodução/Instagram Hertz Dias.

O professor Hertz Dias (PSTU) é o candidato escolhido pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) para concorrer à presidência da República nas eleições de 2026. Além do magistério, ele também é rapper e ativista social.

Ele teve a candidatura confirmada nesta sexta-feira (31). Com isso, ele irá concorrer pela 5ª vez em eleições, tendo inclusive experiência na disputa presidencial como candidato a vice-presidente em 2018, na chapa encabeçada por Vera Lúcia (PSTU). 

Natural da cidade de São José de Ribamar, no Maranhão, Hertz Dias é professor de História na rede pública de ensino do estado, além de integrar o grupo de rap Gíria Vermelha. 

Ele também é um dos fundadores do Movimento Quilombo Urbano, que articula cultura, hip-hop e luta direta contra o racismo, por moradia e por direitos.

Partido político e número

Hertz Dias tem 56 anos e é militante do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). O número de Hertz Dias na urna é 16. Esta é a 5ª eleição que ele disputa. 

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Atuação política

Natural da cidade de São José de Ribamar, no Maranhão, Hertz Dias tem 56 anos e deve concorrer pela 5ª vez em eleições. Ele tem experiência na disputa presidencial, tendo sido candidato a vice-presidente em 2018, na chapa encabeçada por Vera Lúcia (PSTU). 

Ele também foi candidato a governador do Maranhão, em 2022; a prefeito de São Luís em 2020; e a vice-governador do Maranhão em 2010. Em todas as eleições, ele concorreu pelo PSTU. 

Hertz Dias é professor de História na rede estadual de ensino do Maranhão, além de rapper e ativista do movimento negro. 

O candidato se engajou, desde jovem, ao hip-hop, sendo um dos fundadores do Movimento Quilombo Urbano, que articula cultura, hip-hop e combate ao racismo. Hertz Dias também integra o grupo de rap Gíria Vermelha.

Entre as bandeiras para a campanha, ele defende o fim da escala 6x1 sem redução dos salários, a revogação das reformas Trabalhista e da Previdência e a defesa dos serviços públicos. Ele também defende o aumento geral dos salários rumo ao valor do salário-mínimo calculado pelo Dieese.

Vice

A candidata a vice-presidente é a professora Vanessa Portugal. Natural de Minas Gerais, ela atua no movimento sindical da educação no estado e na Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas).

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Hertz Dias deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

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