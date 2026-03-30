Ronaldo Caiado lança pré-candidatura à Presidência do Brasil pelo PSD

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou nesta segunda-feira (30) sua candidatura à Presidência do Brasil. O anúncio do gestor foi feito ao lado do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

A escolha vem após o PSD reafirmar decisão de lançar candidato à presidência da República, na última segunda-feira (23), após o governador do Paraná, Ratinho Júnior, informar a sua decisão de retirar a pré-candidatura.

Na data, a legenda afirmou que tinha dois nomes que disputavam a indicação, Ronaldo e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

"Eduardo Leite e Ronaldo Caiado são governadores muito bem avaliados, com inúmeras realizações ao longo de suas vidas públicas. Ambos têm apresentado seus projetos para o Brasil, que nortearão o plano de governo do candidato do PSD. A escolha, como afirmado anteriormente, deve ocorrer até o fim deste mês de março", afirmava a nota do partido.

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TERCEIRA VIA

Em seu discurso, nesta segunda, Caiado agradeceu a escolha e cumprimentou os outros nomes que disputavam a escolha dentro da sigla. O político aprovou o momento para se lançar como uma via fora da polarização.

“O Brasil não suporta mais viver em uma situação que tem sido uma constante nesses últimos anos. Posso afirmar a todos vocês que a polarização não é um traço da política nacional”, disse o pré-candidato.

Caiado seguiu: "A polarização é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada, sim, pode, por alguém que não é parte dela. Ou seja, da polarização. E eu pretendo fazer, chegando à presidência".