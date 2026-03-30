Domingos Filho deixa secretaria do Governo Elmano e fica livre para disputar eleições em 2026

O presidente do PSD Ceará e ex-vice-governador, Domingos Filho, deixou, nesta segunda-feira (30), a condução da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará. A despedida da pasta foi compartilhada pelo político em suas redes sociais.

A saída ocorre dentro do prazo de desincompatibilização de cargos públicos, necessária para os postulantes na eleição deste ano. Não foi divulgado a qual cargo o dirigente teria interesse em concorrer. Procurado pela reportagem para que pudesse comentar o assunto, o gestor não emitiu uma posição até a última atualização deste texto.

Ele estava como titular da SDE Ceará desde janeiro de 2025. Indagada pelo PontoPoder sobre quem será o substituto, a assessoria de imprensa do governo estadual informou que "o governador (Elmano de Freitas, do PT) ainda vai anunciar todos os substitutos" de auxiliares que deixarão a gestão para disputar cargos eletivos em outubro.

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Filha de Domingos, a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), participou da despedida dele da secretaria. "Espero que todos que estejam aqui tenham também, nesse tempo que ele esteve à frente da pasta, conseguido viver isso, aproveitado a oportunidade de estar ao lado de um líder generoso", disse ela.

A esposa do agora ex-secretário e prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), parabenizou ele pelo "seu grande trabalho a frente da SDE, colaborando com o Estado, em um projeto liderado pelo governador Elmano".

Estratégias do PSD

O partido de Domingos Filho tem fortalecido a estrutura eleitoral para 2026. Na terça-feira (31), o PSD fará evento em Maracanaú para oficializar a filiação do grupo político do prefeito Roberto Pessoa, que deixará o União Brasil.

Além dele, chegam ao PSD a deputada federal Fernanda Pessoa, o deputado estadual Firmo Camurça e a prefeita de Pacatuba, Larissa Camurça.

O evento terá a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.