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'Não tem dúvida', diz Cid Gomes sobre candidatura de Elmano

A fala ocorreu durante coletiva de imprensa nesta manhã.

Escrito por
Milenna Murta* e Luana Barros producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Homem branco de barba e cabelos claros, meio brancos, usando camisa polo laranja.
Legenda: A fala se deu após as repercussões quanto a uma possível candidatura de Camilo Santana (PT).
Foto: Luana Barros.

O senador Cid Gomes (PSB) reafirmou, na manhã deste sábado (28), apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

A fala ocorreu durante coletiva de imprensa no ato filiação do ex-secretário da educação ao PSB, em Fortaleza. 

"Para mim, não tem discussão em relação a isso, não tem dúvida, não tem hesitação. O candidato a governador é o [atual] governador Elmano", enfatizou o senador.

A defesa da pré-candidatura do petista vem poucos dias depois do presidente Lula (PT) dizer que o ministro da Educação Camilo Santana (PT) pode ser candidato "se precisar"

Na ocasião, ocorrida na última quarta-feira (25), ele não chegou a falar qual cargo o cearense poderia disputar.

Ex-governador do estado por dois mandatos seguidos, o nome de Camilo tem sido especulado para a candidatura no lugar de Elmano.

O próprio ministro chegou a afirmar, em fevereiro, que "se for convocado", não irá rejeitar a "missão".

"Se eu for convocado para uma missão no meu Estado, não é uma escolha pessoal, é pelo projeto", declarou o ministro.

Cid reafirma apoio a Elmano

Ao ser questionado sobre a possibilidade de ser escolhido outro candidato neste sábado, Cid afirmou não considerar essa hipótese. 

O Elmano é um cara simples, é um cara humilde, é um cara que tem espírito público, é um cara dedicado. Eu não vi até hoje ninguém falar mal do Elmano. [...] Eu jamais votarei e, muito menos, pedirei voto para quem eu não considere sério, íntegro, que tenha espírito público e que tenha palavra. Todos esses atributos o Elmano tem.
Cid Gomes
Senador

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Cid Gomes, contudo, tem feito críticas contundentes à possibilidade de Elmano não disputar o Governo do Ceará em outubro. Em fevereiro, o senador cearense afirmou que Camilo era uma "sombra" na gestão do governador.

"O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado. Ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. Agora, se ele sai do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma", afirmou à Folha de SP.

Elmano tem preferido colocar panos quentes em eventuais atritos entre Cid e Camilo. No início de fevereiro, o governador do Ceará chegou a afirmar que terá Cid e Camilo como coordenadores de sua campanha eleitoral

*Estagiária sob supervisão da jornalista Bruna Damasceno.

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