Cid Gomes não descarta aliança com a União Progressista: 'Enquanto tem bambu, tem flecha'

O senador Cid Gomes (PSB) afirmou, neste sábado (28), que não descarta o apoio da federação União Progressista na corrida eleitoral do Governo do Ceará em 2026.

O ex-deputado Capitão Wagner (União) assumiu o comando estadual da composição, o que indicaria apoio à candidatura oposicionista do ex-ministro Ciro Gomes (PSBD).

Mas a vitória de Wagner, definida na executiva nacional da Federação União Progressista (União/PP), não decretou o fim dos esforços governistas, que também negociavam o apoio da federação à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

No evento de filiação do deputado Idilvan Alencar ao PSB nesta manhã de sábado, Cid disse que ainda "não se conformou" com o destino da federação. "Eu não [desisti]. Enquanto tem bambu, tem flecha", afirmou.

CHAGAS VIEIRA APONTA NEGOCIAÇÃO EM ABERTO

Chagas Vieira, chefe da Casa Civil do governo Elmano, também acredita que o martelo do apoio do União Progressista no pleito cearense não está batido.

O secretário afirmou que a "negociação continua" e minimizou a confirmação de Capitão Wagner na presidência da federação. Ele tem liderado, junto com o deputado federal Moses Rodrigues (União), para trazer a União Progressistas para a base governista.

Veja também PontoPoder Com federação na oposição, Roberto Cláudio se diz 'à disposição' pra ser 'tudo' PontoPoder Ida de Fernanda Pessoa ao PSD também envolve prefeito Roberto Pessoa e deputado Firmo Camurça PontoPoder Deputada Luana Régia anuncia filiação ao PSD e esvazia bancada do Cidadania na Alece

"Sinceramente, o que eles dizem eu não acredito em muita conversa, eles têm que registrar em cartório, enfim, eu não confio muito naquele papo, porque eles vivem de mentiras e fake news", disse.

DISPUTA INTERNA

A federação União Progressistas enfrenta disputa interna no Ceará. Enquanto uma ala do arranjo partidário é formada por opositores declarados, como Capitão Wagner e o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), outra frente mantém aliança com o Governo Elmano de Freitas (PT).

É o caso dos deputados federais Moses Rodrigues e AJ Albuquerque, presidente do Progressistas no Ceará. Ambos são governistas e vêm pregando cautela sobre o comando da federação.

Recentemente, a vice-governadora Jade Romero indicou a filiação a um dos partidos da federação para reforçar a ala governista dentro da União Progressistas. Contudo, houve uma baixa entre os aliados de Elmano na federação, já que a deputada federal Fernanda Pessoa deixou o União Brasil e se filiou ao PSD.