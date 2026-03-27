Com federação na oposição, Roberto Cláudio se diz 'à disposição' pra ser 'tudo'

Cotado para a chapa majoritária, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) está à disposição do partido para concorrer a qualquer cargo nas eleições de outubro. Foi o que disse o político à imprensa nesta sexta-feira (27), ocasião em que o ex-deputado Capitão Wagner (União) foi definido como presidente da federação União Progressista (União/PP) no Ceará.

Ele reforçou que o grupo trabalha em torno de um propósito coletivo e que "todo projeto pessoal tem que ficar de lado". "O Capitão disse muito bem: eu e ele temos a disposição para sermos tudo. Inclusive, é prioridade para a gente, neste momento, fortalecer a nossa chapa de deputados federais junto ao fortalecimento do palanque majoritário do nosso pré-candidato Ciro Gomes (PSDB)", disse Roberto.

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O político participou de coletiva de imprensa ao lado de Wagner e de deputados da oposição cearense, que devem se movimentar, até o fim da janela partidária, para firmar a estratégia de fortalecimento na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A ideia é priorizar a eleição de nomes do União Brasil ao Parlamento Nacional e de tucanos à Alece, em "dobradinha".

A posição de cada um na tática eleitoral oposicionista vai depender do ex-ministro Ciro Gomes, que deve encabeçar a chapa ao governo cearense, segundo Wagner.

"Lógico que o próprio Ciro tem declarado que quer ter pessoas já conhecidas e com serviços prestados na chapa majoritária. Nessa composição, pode estar só o Roberto, só o Capitão ou pode não estar nenhum dos dois, se outros partidos vierem compor com o Ciro. Eu disse a ele que a minha exigência é só que a gente ganhe a eleição. Eu não tenho ambição em ocupar qualquer posição. Se o Ciro disser: 'Capitão, venha só coordenar minha campanha', eu irei coordenar. 'Capitão, seja candidato a deputado estadual porque a gente precisa de uma bancada na Assembleia', eu serei", complementou o dirigente da federação.

Os políticos ainda contam com a adesão do PL na estratégia eleitoral. As conversas foram suspensas oficialmente em dezembro, mas figuras dos dois lados têm manifestado interesse em retomar as negociações publicamente.