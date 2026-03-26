Lula diz que Camilo Santana pode ser candidato em 2026 'se precisar'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sinalizou, nesta quarta-feira (25), que o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), poderá ser candidato na eleição deste ano, caso seja necessário. O político, no entanto, não mencionou qual cargo o cearense pode disputar.

"O Camilo não é candidato, mas vai se afastar para ficar de olho, na expectativa. Se precisar, ele é candidato e vai ajudar o Brasil, ajudar as coisas pelo Brasil", declarou o chefe do Executivo federal durante a inauguração de novas áreas do Hospital Universitário de São Carlos, no interior de São Paulo.

A fala de Lula aconteceu em um momento em que mencionava as substituições de auxiliares do seu governo, devido ao processo de desincompatibilização necessário para que concorram na disputa eleitoral deste ano.

Entre os citados pelo petista, estão Fernando Haddad (PT), que deixou o Ministério da Fazenda (MF) para concorrer ao Governo de São Paulo, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que deve entregar a titularidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para ficar disponível aos objetivos do grupo político na eleição.

Legenda: Declarações de Lula aconteceram durante inauguração de áreas do Hospital Universitário de São Carlos, no interior de São Paulo. Foto: Ricardo Stuckert / PR.

Atualmente, Camilo Santana é senador licenciado e tem um mandato no Congresso Nacional até 2027. Em razão do afastamento das funções como parlamentar, por conta da nomeação para o Ministério da Educação (MEC), sua cadeira é ocupada pela suplente Augusta Brito (PT).

Camilo evita possibilidade

Essa não é a primeira vez que declarações sobre uma possível candidatura de Camilo Santana em 2026 vêm a público. Mais recentemente, quando o ministro anunciou a saída do MEC dentro do prazo de desincompatibilização, foi cogitado que ele poderia disputar o Governo do Ceará no lugar do governador Elmano de Freitas (PT), pré-candidato à reeleição.

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Na época, Camilo declarou que o foco seria se dedicar à reeleição de seus aliados. "A minha ideia é me desincompatibilizar a partir do início de abril e me dedicar a ajudar na reeleição do governador Elmano no Ceará que está bem e ajudar também na reeleição do presidente Lula", disse.

Ainda assim, o ministro chegou a afirmar, posteriormete, em evento de lançamento da pré-candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo que haveria prioridade de um projeto do grupo político. "Se eu for convocado para uma missão no meu Estado, não é uma escolha pessoal, é pelo projeto", disse Camilo, no final de fevereiro.