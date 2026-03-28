Júnior Mano diz não ter medo de investigações e que pré-candidatura ao Senado segue 'firme e forte'

O deputado federal Júnior Mano (PSB) disse não ter medo das investigações da Polícia Federal que têm apontado a participação dele em um esquema de desvio de emendas parlamentares para financiar campanhas eleitorais.

"Todo político passa por isso", disse ao ser indagado sobre se tinha medo das investigações. "Estou tranquilo, com a cabeça erguida, resiliente, andando e mostrando realmente que a gente não tem nenhuma culpa em relação a isso", completou.

Júnior Mano reforçou que a pré-candidatura ao Senado segue "firme e forte" e que espera conseguir estar na chapa majoritária governista nas eleições de 2026.

"Nós estamos aqui também trabalhando para ajudar ainda e fortalecer o nosso projeto. E quem sabe em agosto, quando a gente conversar com as lideranças maiores, com as definições de governo, vice-governadoria e das chapas de Senado, meu nome esteja posto na mesa para ser escolhido pela população para representar o Estado do Ceará". Júnior Mano Deputado federal

Júnior Mano participou do evento de filiação do deputado federal Idilvan Alencar ao PSB na manhã deste sábado (28), em Fortaleza.

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"Não estou nem pensando nisso", diz Cid sobre eleição

O senador Cid Gomes (PSB) tem sido o principal defensor da pré-candidatura de Júnior Mano ao Senado Federal, após falar que não pretendia tentar a reeleição para o cargo.

Indagado se, com toda a disputa pela vaga do Senado na chapa governista, o nome de Cid Gomes para concorrer a reeleição não seria mais adequado, Mano disse não "ter medo" de voto.

"Eu não tenho medo do voto. Quem tem medo de voto fica em casa", disse o parlamentar, que acrescentou que tem sido "bem parceiro" de Cid Gomes no fortalecimento do PSB para as eleições estaduais.

No início de março, no entanto, Júnior Mano admitiu a possibilidade de abrir mão da pré-candidatura para apoiar Cid.

"Se o senhor estiver preparado e quiser ir para a reeleição, não vai quebrar uma palavra comigo não. Estou junto com o senhor, para o que der e vier, onde for", disse à época, em evento em Nova Russas.

Neste sábado, Cid Gomes disse que, por enquanto, "não está nem pensando nisso". "Tudo mais vai ser ao seu tempo", disse o senador ao acrescentar que está focado em montar as chapas de deputado estadual e federal no PSB.