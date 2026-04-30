Pesquisa Quaest CE: 53% dos cearenses aprovam e 30% desaprovam o Governo Elmano
Primeira rodada do levantamento estimulado mostra o candidato do PSDB na liderança. O atual governador aparece em seguida.
A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra que 53% dos eleitores do Ceará aprovam a gestão do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto 30% desaprovam. Outros 17% disseram não saber ou não responderam.
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Veja abaixo os números da pesquisa:
Aprovação do governo Elmano de Freitas
- Aprova: 53%
- Desaprova: 30%
- Não sabe/não respondeu: 17%
O levantamento também testou recortes de sexo, faixa etária, nível de escolaridade, renda domiciliar, religião e posicionamento político. Veja:
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Sexo
Feminino
- Aprova: 53%
- Desaprova: 25%
- Não sabe/não respondeu: 22%
Masculino
- Aprova: 54%
- Desaprova: 35%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Aprovação governo Elmano de Freitas - Faixa etária
16 a 34 anos
- Aprova: 46%
- Desaprova: 38%
- Não sabe/não respondeu: 16%
35 a 59 anos
- Aprova: 54%
- Desaprova: 29%
- Não sabe/não respondeu: 17%
60 anos ou mais
- Aprova: 67%
- Desaprova: 17%
- Não sabe/não respondeu: 16%
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Escolaridade
Ensino Fundamental
- Aprova: 60%
- Desaprova: 23%
- Não sabe/não respondeu: 17%
Ensino Médio
- Aprova: 48%
- Desaprova: 36%
- Não sabe/não respondeu: 16%
Ensino Superior
- Aprova: 45%
- Desaprova: 38%
- Não sabe/não respondeu: 17%
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Renda domiciliar
Até 2 salários mínimos
- Aprova: 55%
- Desaprova: 26%
- Não sabe/não respondeu: 19%
Mais de 2 a 5 salários mínimos
- Aprova: 52%
- Desaprova: 33%
- Não sabe/não respondeu: 15%
Mais de 5 salários mínimos
- Aprova: 47%
- Desaprova: 40%
- Não sabe/não respondeu: 13%
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Religião
Católica
- Aprova: 61%
- Desaprova: 23%
- Não sabe/não respondeu: 16%
Evangélica
- Aprova: 38%
- Desaprova: 47%
- Não sabe/não respondeu: 15%
Aprovação do governo Elmano de Freitas - Posicionamento político
Lulista
- Aprova: 78%
- Desaprova: 10%
- Não sabe/não respondeu: 12%
Esquerda não Lulista
- Aprova: 71%
- Desaprova: 19%
- Não sabe/não respondeu: 10%
Independente
- Aprova: 48%
- Desaprova: 28%
- Não sabe/não respondeu: 24%
Direita não Bolsonarista
- Aprova: 17%
- Desaprova: 72%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Bolsonarista
- Aprova: 23%
- Desaprova: 64%
- Não sabe/não respondeu: 13%
Avaliação do governo Elmano de Freitas
Além de opinarem sobre aprovação, os entrevistados foram questionados sobre como avaliavam a gestão estadual.
- Positiva: 37%
- Regular: 36%
- Negativa: 19%
- Não sabe/não respondeu: 8%
Merece ser reeleito?
Outro questionamento endereçado aos que participaram da pesquisa foi se o gestor merece ser reeleito. Cerca de 50% disseram que sim, enquanto outros 39% afirmaram que não. Já os que não souberam ou não responderam representam 11%.
Diferentes cenários relativos ao posicionamento político dos entrevistados foram testados.
Lulista
- Sim: 79%
- Não: 14%
- Não sabe/não respondeu: 7%
Esquerda não Lulista
- Sim: 63%
- Não: 32%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Independente
- Sim: 45%
- Não: 42%
- Não sabe/não respondeu: 13%
Direita não Bolsonarista
- Sim: 13%
- Não: 76%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Bolsonarista
- Sim: 24%
- Não: 70%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Mudança ou continuidade?
O eleitorado foi indagado ainda sobre a necessidade de mudança no governo do estado. Um quantitativo de 21% afirmou que o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito, 38% opinou que deve mudar apenas o que não está bom, 35% indicou que o eleito deve mudar totalmente e 6% não soube ou não respondeu.
Lulista
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 37%
- Mudar apenas o que não está bom: 40%
- Mudar totalmente: 15%
- Não sabe/não respondeu: 8%
Esquerda não Lulista
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 28%
- Mudar apenas o que não está bom: 46%
- Mudar totalmente: 25%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Independente
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 14%
- Mudar apenas o que não está bom: 44%
- Mudar totalmente: 38%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Direita não Bolsonarista
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 6%
- Mudar apenas o que não está bom: 36%
- Mudar totalmente: 57%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Bolsonarista
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 8%
- Mudar apenas o que não está bom: 22%
- Mudar totalmente: 69%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Foi levantado ainda o aspecto de aprovação e desaprovação entre os que opinaram sobre a postura do eleito na disputa eleitoral deste ano.
Aprova
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 33%
- Mudar apenas o que não está bom: 42%
- Mudar totalmente: 20%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Desaprova
- Continuar o trabalho que vem sendo feito: 3%
- Mudar apenas o que não está bom: 33%
- Mudar totalmente: 62%
- Não sabe/não respondeu: 2%
O levantamento desta quinta-feira foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril.
A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiança das estimativas é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026.