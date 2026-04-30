Pesquisa Quaest CE: 53% dos cearenses aprovam e 30% desaprovam o Governo Elmano

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra que 53% dos eleitores do Ceará aprovam a gestão do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto 30% desaprovam. Outros 17% disseram não saber ou não responderam.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid e Capitão Wagner lideram; Roberto e Luizianne vêm em seguida PontoPoder Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 41%; Elmano tem 32%; Girão, 4%

Veja abaixo os números da pesquisa:

Aprovação do governo Elmano de Freitas

Aprova: 53%

Desaprova: 30%

Não sabe/não respondeu: 17%

O levantamento também testou recortes de sexo, faixa etária, nível de escolaridade, renda domiciliar, religião e posicionamento político. Veja:

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Sexo

Feminino

Aprova: 53%

Desaprova: 25%

Não sabe/não respondeu: 22%

Masculino

Aprova: 54%

Desaprova: 35%

Não sabe/não respondeu: 11%

Aprovação governo Elmano de Freitas - Faixa etária

16 a 34 anos

Aprova: 46%

Desaprova: 38%

Não sabe/não respondeu: 16%

35 a 59 anos

Aprova: 54%

Desaprova: 29%

Não sabe/não respondeu: 17%

60 anos ou mais

Aprova: 67%

Desaprova: 17%

Não sabe/não respondeu: 16%

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Escolaridade

Ensino Fundamental

Aprova: 60%

Desaprova: 23%

Não sabe/não respondeu: 17%

Ensino Médio

Aprova: 48%

Desaprova: 36%

Não sabe/não respondeu: 16%

Ensino Superior

Aprova: 45%

Desaprova: 38%

Não sabe/não respondeu: 17%

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Renda domiciliar

Até 2 salários mínimos

Aprova: 55%

Desaprova: 26%

Não sabe/não respondeu: 19%

Mais de 2 a 5 salários mínimos

Aprova: 52%

Desaprova: 33%

Não sabe/não respondeu: 15%

Mais de 5 salários mínimos

Aprova: 47%

Desaprova: 40%

Não sabe/não respondeu: 13%

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Religião

Católica

Aprova: 61%

Desaprova: 23%

Não sabe/não respondeu: 16%

Evangélica

Aprova: 38%

Desaprova: 47%

Não sabe/não respondeu: 15%

Aprovação do governo Elmano de Freitas - Posicionamento político

Lulista

Aprova: 78%

Desaprova: 10%

Não sabe/não respondeu: 12%

Esquerda não Lulista

Aprova: 71%

Desaprova: 19%

Não sabe/não respondeu: 10%

Independente

Aprova: 48%

Desaprova: 28%

Não sabe/não respondeu: 24%

Direita não Bolsonarista

Aprova: 17%

Desaprova: 72%

Não sabe/não respondeu: 11%

Bolsonarista

Aprova: 23%

Desaprova: 64%

Não sabe/não respondeu: 13%

Avaliação do governo Elmano de Freitas

Além de opinarem sobre aprovação, os entrevistados foram questionados sobre como avaliavam a gestão estadual.

Positiva: 37%

Regular: 36%

Negativa: 19%

Não sabe/não respondeu: 8%

Merece ser reeleito?

Outro questionamento endereçado aos que participaram da pesquisa foi se o gestor merece ser reeleito. Cerca de 50% disseram que sim, enquanto outros 39% afirmaram que não. Já os que não souberam ou não responderam representam 11%.

Diferentes cenários relativos ao posicionamento político dos entrevistados foram testados.

Lulista

Sim: 79%

Não: 14%

Não sabe/não respondeu: 7%

Esquerda não Lulista

Sim: 63%

Não: 32%

Não sabe/não respondeu: 5%

Independente

Sim: 45%

Não: 42%

Não sabe/não respondeu: 13%

Direita não Bolsonarista

Sim: 13%

Não: 76%

Não sabe/não respondeu: 11%

Bolsonarista

Sim: 24%

Não: 70%

Não sabe/não respondeu: 6%

Mudança ou continuidade?

O eleitorado foi indagado ainda sobre a necessidade de mudança no governo do estado. Um quantitativo de 21% afirmou que o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito, 38% opinou que deve mudar apenas o que não está bom, 35% indicou que o eleito deve mudar totalmente e 6% não soube ou não respondeu.

Lulista

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 37%

Mudar apenas o que não está bom: 40%

Mudar totalmente: 15%

Não sabe/não respondeu: 8%

Esquerda não Lulista

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 28%

Mudar apenas o que não está bom: 46%

Mudar totalmente: 25%

Não sabe/não respondeu: 1%

Independente

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 14%

Mudar apenas o que não está bom: 44%

Mudar totalmente: 38%

Não sabe/não respondeu: 4%

Direita não Bolsonarista

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 6%

Mudar apenas o que não está bom: 36%

Mudar totalmente: 57%

Não sabe/não respondeu: 1%

Bolsonarista

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 8%

Mudar apenas o que não está bom: 22%

Mudar totalmente: 69%

Não sabe/não respondeu: 1%

Foi levantado ainda o aspecto de aprovação e desaprovação entre os que opinaram sobre a postura do eleito na disputa eleitoral deste ano.

Aprova

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 33%

Mudar apenas o que não está bom: 42%

Mudar totalmente: 20%

Não sabe/não respondeu: 5%

Desaprova

Continuar o trabalho que vem sendo feito: 3%

Mudar apenas o que não está bom: 33%

Mudar totalmente: 62%

Não sabe/não respondeu: 2%

O levantamento desta quinta-feira foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiança das estimativas é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026.