Pesquisa Quaest CE: os próximos senadores devem ser aliados de Lula, Bolsonaro ou independentes?
Primeiro levantamento aponta preferência do eleitorado cearense para aliados do Lula e independentes. Este ano, são duas vagas para o Senado.
A pesquisa Quaest Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra uma preferência de alianças para os candidatos ao Senado Federal. Conforme o levantamento, 42% dos eleitores gostaria que próximos senadores fossem aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em seguida, 35% dos entrevistados espera que as cadeiras sejam ocupadas por políticos independentes. Outros 18% esperam que os parlamentares sejam aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Essa é a primeira rodada da pesquisa com as intenções para compor as duas vagas da bancada cearense na Casa Alta. Confira os dados do levantamento a seguir:
Os senadores devem ser:
- Aliados de Lula: 42%;
- Independentes: 35%;
- Aliados de Bolsonaro: 18%;
- Não souberam/não responderam: 5%.
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Confira como respondeu cada grupo eleitoral:
A Quaest também apontou o que cada grupo eleitoral cearense espera para a bancada no Senado, de acordo com o posicionamento político.
Aliados de Lula
- Lulista: 89%;
- Esquerda não Lulista: 61%
- Independente: 18%
- Direita não Bolsonarista: 4%
- Bolsonarista: 2%
Independentes
- Lulista: 10%
- Esquerda não Lulista: 36%
- Independente: 68%
- Direita não Bolsonarista: 40%
- Bolsonarista: 13%
Aliados de Bolsonaro
- Lulista: não contabilizou;
- Esquerda não Lulista: 1%
- Independente: 9%
- Direita não Bolsonarista: 55%
- Bolsonarista: 84%
Não souberam/não responderam
- Lulista: 1%
- Esquerda não Lulista:2%
- Independente: 5%
- Direita não Bolsonarista: 1%
- Bolsonarista: 1%
A Quaest ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril, com faixa etária a partir dos 16 anos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratado pela Genial Investimentos.
*Estagiária sob supervisão do jornalista Victor Ximenes.