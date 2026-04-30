Pesquisa Quaest CE: os próximos senadores devem ser aliados de Lula, Bolsonaro ou independentes?

A pesquisa Quaest Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra uma preferência de alianças para os candidatos ao Senado Federal. Conforme o levantamento, 42% dos eleitores gostaria que próximos senadores fossem aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seguida, 35% dos entrevistados espera que as cadeiras sejam ocupadas por políticos independentes. Outros 18% esperam que os parlamentares sejam aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Essa é a primeira rodada da pesquisa com as intenções para compor as duas vagas da bancada cearense na Casa Alta. Confira os dados do levantamento a seguir:

Os senadores devem ser:

Aliados de Lula: 42%;

42%; Independentes: 35%;

35%; Aliados de Bolsonaro: 18%;

18%; Não souberam/não responderam: 5%.

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Confira como respondeu cada grupo eleitoral:

A Quaest também apontou o que cada grupo eleitoral cearense espera para a bancada no Senado, de acordo com o posicionamento político.

Aliados de Lula

Lulista : 89%;

: 89%; Esquerda não Lulista : 61%

: 61% Independente : 18%

: 18% Direita não Bolsonarista : 4%

: 4% Bolsonarista: 2%

Independentes

Lulista : 10%

: 10% Esquerda não Lulista : 36%

: 36% Independente : 68%

: 68% Direita não Bolsonarista : 40%

: 40% Bolsonarista: 13%

Aliados de Bolsonaro

Lulista : não contabilizou;

: não contabilizou; Esquerda não Lulista : 1%

: 1% Independente : 9%

: 9% Direita não Bolsonarista : 55%

: 55% Bolsonarista: 84%

Não souberam/não responderam

Lulista : 1%

: 1% Esquerda não Lulista :2%

:2% Independente : 5%

: 5% Direita não Bolsonarista : 1%

: 1% Bolsonarista: 1%

A Quaest ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril, com faixa etária a partir dos 16 anos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratado pela Genial Investimentos.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Victor Ximenes.