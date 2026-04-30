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Pesquisa Quaest CE: os próximos senadores devem ser aliados de Lula, Bolsonaro ou independentes?

Primeiro levantamento aponta preferência do eleitorado cearense para aliados do Lula e independentes. Este ano, são duas vagas para o Senado.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
PontoPoder
Homem branco de cabelo branco à esquerda, homem branco de cabelo castanho à direita.
Legenda: Ambos os políticos podem ter influência nas eleições de cargos cearenses.
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil e Sergio Lima/AFP.

A pesquisa Quaest Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra uma preferência de alianças para os candidatos ao Senado Federal. Conforme o levantamento, 42% dos eleitores gostaria que próximos senadores fossem aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seguida, 35% dos entrevistados espera que as cadeiras sejam ocupadas por políticos independentes. Outros 18% esperam que os parlamentares sejam aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Essa é a primeira rodada da pesquisa com as intenções para compor as duas vagas da bancada cearense na Casa Alta. Confira os dados do levantamento a seguir:

Os senadores devem ser:

  • Aliados de Lula: 42%;
  • Independentes: 35%;
  • Aliados de Bolsonaro: 18%;
  • Não souberam/não responderam: 5%.

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Confira como respondeu cada grupo eleitoral:

A Quaest também apontou o que cada grupo eleitoral cearense espera para a bancada no Senado, de acordo com o posicionamento político.

Aliados de Lula

  • Lulista: 89%;
  • Esquerda não Lulista: 61%
  • Independente: 18%
  • Direita não Bolsonarista: 4%
  • Bolsonarista: 2%

Independentes

  • Lulista: 10%
  • Esquerda não Lulista: 36%
  • Independente: 68%
  • Direita não Bolsonarista: 40%
  • Bolsonarista: 13%

Aliados de Bolsonaro

  • Lulista: não contabilizou;
  • Esquerda não Lulista: 1%
  • Independente: 9%
  • Direita não Bolsonarista: 55%
  • Bolsonarista: 84%

Não souberam/não responderam

  • Lulista: 1%
  • Esquerda não Lulista:2%
  • Independente: 5%
  • Direita não Bolsonarista: 1%
  • Bolsonarista: 1%

A Quaest ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril, com faixa etária a partir dos 16 anos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratado pela Genial Investimentos.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Victor Ximenes.

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