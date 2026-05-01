Bolsonaro é internado em Brasília para cirurgia no ombro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (1º) no hospital DF Star, em Brasília, onde passará por uma cirurgia no ombro direito.

O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. As informações são do G1.

De acordo com o ortopedista Alexandre Firmino, responsável pelo acompanhamento médico, exames pré-operatórios estavam sendo realizados antes da cirurgia, prevista para a manhã desta sexta.

A intervenção tem como objetivo reparar o manguito rotador (grupo de músculos e tendões) e tratar lesões associadas.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou nas redes sociais que acompanhava o ex-presidente no hospital.

A liberação do procedimento ocorreu após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), que analisou o pedido da defesa.

Inicialmente, os advogados haviam solicitado que a cirurgia fosse realizada ainda na semana anterior, entre os dias 24 e 25 de abril, mas a autorização judicial veio posteriormente.

Ex-presidente teve melhora clínica

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde 27 de março, benefício concedido por Moraes por um período inicial de 90 dias, em razão do estado de saúde. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe.

Segundo a equipe médica, o ex-presidente apresentou melhora clínica nas últimas semanas, após um quadro de pneumonia bilateral.

Relatórios indicam evolução positiva nas condições pulmonar e digestiva, com redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo.

Apesar disso, exames apontaram uma lesão de alto grau no ombro direito, com dores persistentes e limitação funcional, mesmo após tratamento fisioterapêutico.

Diante desse quadro, os médicos recomendaram a realização da cirurgia por via artroscópica, técnica minimamente invasiva.

Atualmente, Bolsonaro segue uma rotina de cuidados que inclui dieta controlada, sessões frequentes de fisioterapia cardiorrespiratória e motora, além de acompanhamento para controle da pressão arterial.

Após o procedimento, ele deverá passar por nova avaliação médica e continuar o processo de reabilitação.