Lula anuncia saída de Camilo Santana do Ministério da Educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a saída de Camilo Santana (PT) do Ministério da Educação. Durante evento em Brasília, nesta segunda-feira (30), Lula detalhou que Leonardo Barchini será o novo ministro e assumirá a pasta nos próximos dias.

Lula afirmou que Camilo, ex-governador do Ceará, deixa o cargo para participar da campanha eleitoral deste ano. No entanto, o presidente não detalhou se ele vai concorrer a algum mandato nas eleições de outubro.

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No dia 22 de dezembro de 2022, o presidente Lula anunciou o nome de Camilo Santana, que tinha sido eleito para o Senado no mesmo ano, para assumir o MEC. Na época, o cearense foi escolhido para comandar a pasta ao lado da ex-governadora Izolda Cela, que foi escolhida para ser a secretária-executiva do Ministério.

Camilo assumiu o MEC no dia 2 de janeiro de 2023, com discurso que contemplou promessas na área da educação básica ao ensino superior.

Quem é Leonardo Barchini?

Leonardo Barchini é graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub). Ele possui mestrado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB) e doutorado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

"Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamá-lo de novo ministro da Educação", declarou Lula.