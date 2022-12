O que Lula disse a Izolda Cela em reunião que definiu cearenses no MEC no próximo governo

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido) deu detalhes, nesta quarta-feira (20), da conversa que participou com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, na última segunda-feira (19). Além dela, estiveram também, do Ceará, o ex-governador e senador eleito, Camilo Santana (PT), e o governador eleito, Elmano de Freitas (PT).

Na reunião, foi selada a indicação de Camilo para gerir o Ministério da Educação. Izolda também era cotada para o cargo, mas as articulações internas fortaleceram o ex-governador. O anúncio oficial está previsto para acontecer nesta quinta-feira (22).

Com reconhecida relevância na gestão da educação, Izolda era um nome cotado para o ministério desde a aproximação com Lula no período eleitoral. Agora, ela deve ocupar a Secretaria de Educação Básica do MEC.

Nesta quarta-feira (21), Izolda tratou do convite e disse que aguarda "cena dos próximos capítulos".

"Eu estive nessa reunião. Agora a definição e, na verdade, o anúncio relacionado ao convite e ao próprio formato da equipe, a composição da equipe e tudo isso, é cena dos próximos capítulos. Então, eu estou no aguardo dessas definições, inicialmente do próprio presidente", afirmou.

Sobre o convite, a governadora disse que o trata "como missões que se apresentam na vida". "A gente bota na balança, vê se é possível realmente ajudar em alguma coisa, se existe a possibilidade disso, e vamos deixar que o fluxo das coisas aconteçam pra contribuir se for o caso", ressaltou.

Educação básica como a prioridade do próximo governo

Izolda disse que ainda que teve com Lula "uma conversa boa" e que, principalmente, se propôs a ouvir as expectativas. Pelo que disse o presidente eleito, a governadora irá para uma das áreas que serão prioridades do futuro governo.

"A conversa foi uma conversa boa. Inclusive dentro do que me cabe foi exatamente ouvir, ouvir as expectativas, (...) tudo que move o presidente Lula. Ele está muito imbuído de ter algumas prioridades fortes no governo e uma delas, ele tem explicitado isso, é a educação, especificamente a educação básica. Então, assim, eu ouvi com muita esperança, achando que isso é uma coisa importante pro país".