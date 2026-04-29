Jorge Messias é aprovado para o STF após sabatina na CCJ
Indicação do advogado-geral da União segue para o plenário.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi aprovado para o Supremo Tribunal Federal (STF) após passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, nesta quarta-feira (29). A indicação agora segue para o plenário.
A aprovação ocorreu por 16 votos a 11. Nessa nova fase, o indicado pelo presidente Lula (PT) precisa ter pelo menos 41 votos de 81 senadores para ser aprovado no plenário.
Caso passe, irá assumir a função do ministro do Supremo, ocupando a vaga deixada com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.
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Como foi a sabatina?
Na sabatina, que durou cerca de oito horas, Messias precisou responder a diversos questionamentos. As perguntas envolveram temas políticos, sociais e econômicos.
Em sua fala, Jorge Messias chegou a declarar ser "totalmente contra o abordo", afirmando que de sua parte "não haverá qualquer tipo de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar vossas excelências tranquilos quanto a isso".
O advogado ainda abordou religião, estado laico e liberdade de expressão, segundo a Agência Senado. Ele também reafirmou seu compromisso com a Constituição, defendendo a independência e a harmonia entre os Poderes.
Presidente da CCJ diz acreditar em aprovação no plenário
Após o resultado, o presidente da CCJ disse acreditar na aprovação de Jorge Messias no plenário. Para Otto Alencar (PSD-BA), o advogado teve bom desempenho na sabatina.
"Ele se saiu muito bem, teve serenidade nas provocações, não aumentou o tom de voz nem baixou, teve a oportunidade de responder com firmeza e com muito conhecimento jurídico. Eu tenho muita expectativa de que ele seja aprovado para ser um bom ministro no Supremo Tribunal Federal", declarou.