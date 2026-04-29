Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Jorge Messias diz ser 'servo de Deus', em sabatina na CCJ, mas ressalta clareza sobre Estado laico

Advogado-geral da União passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta (29).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Pessoa vestindo terno escuro, camisa branca e gravata, sentada em ambiente interno, com microfone visível à esquerda e outras pessoas desfocadas ao fundo.
Legenda: Votação sobre a indicação de Jorge Messias ao STF deve ser iniciada após sabatina na CCJ.
Foto: Andressa Anholete/Agência Senado.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, declarou, durante sabatina nesta quarta-feira (29), que são necessárias aprimorações ao Supremo Tribunal Federal (STF). Indicado a uma vaga na Corte pelo presidente Lula, ele ainda confirmou ter "identidade" evangélica, mas garantiu ter clareza de que o Estado é "laico".

sabatina ocorre na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que votará sobre a indicação após a conclusão. Depois disso, o nome de Messias vai ao plenário para votação. 

"Minha identidade é evangélica, todavia eu tenho plena clareza de que o Estado constitucional é laico, uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões em prol da fraternidade", disse ele em parte do discurso nesta quarta, ressaltando que é um "servo de Deus".

Veja também

teaser image
PontoPoder

Veja como votam os cearenses na sabatina de indicação de Jorge Messias nesta quarta (29) na CCJ

teaser image
PontoPoder

CNI envia manifesto a Hugo Motta contra fim da escala 6x1: 'Impactos severos sobre a economia'

Sobre o aprimoramento, o advogado-geral apontou o Supremo como "instituição central do nosso arranjo democrático", mas ressaltou a necessidade de discrição e deferência.

"O Supremo precisa convencer a sociedade de que dispõe de mecanismos de ética e controle. [...] Todo Poder deve se sujeitar a regras e contenções", apontou ele, citando também a necessidade de "lucidez institucional".

Jorge Messias ocupa, atualmente, o cargo de advogado-geral da União, sendo considerado um dos principais nomes jurídicos do governo Lula. Ele está na posição desde 2023.

Messias cita "laicidade do Estado"

Ainda sobre a questão religiosa, Messias apontou ser "servo de Deus", ainda citando a Bíblia na declaração. "É a laicidade do Estado que assegura a todos o exercício da fé com tranquilidade. O juiz constitucional deve ser leal a isso. Juiz que coloca suas convicções religiosas acima da Constituição não é juiz", continuou sobre a questão. 

No discurso, Messias também fez declaração sobre necessidade de pacificação entre os Poderes, acenando ao Legislativo. "Papel da jurisdição constitucional está exatamente colocado no processo de equilíbrio entre os Poderes, na busca pela harmonia e não o revés", completou.

Como será a votação?

Após a sabatina, a votação da CCJ deve ser iniciada. Nesse caso, Messias depende de maioria simples entre os presentes, com 27 membros titulares

Já no plenário, ele precisa de ao menos 41 votos favoráveis, número que corresponde à maioria absoluta do Senado. 

Assuntos Relacionados
Pessoa vestindo terno escuro, camisa branca e gravata, sentada em ambiente interno, com microfone visível à esquerda e outras pessoas desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Jorge Messias diz ser 'servo de Deus', em sabatina na CCJ, mas ressalta clareza sobre Estado laico

Advogado-geral da União passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta (29).

Redação
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Divididos, mas decisivos: o peso dos irmãos Ferreira Gomes na eleição 2026

Rompidos e em campos opostos, Cid e Ciro Gomes serão decisivos no desfecho eleitoral no Estado

Inácio Aguiar
29 de Abril de 2026
Camilo Santana e Eduardo Girão, dois senadores cearenses, discursam no púlpito do Senado.
PontoPoder

Veja como votam os cearenses na sabatina de indicação de Jorge Messias nesta quarta (29) na CCJ

Messias foi o indicado do presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Beatriz Matos, de Brasília
29 de Abril de 2026
Foto da sessão solene do Dia da Consciência Negra na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Negros são mais eleitos para Legislativo, enquanto Executivo é mais ocupado por brancos

Pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada no último dia 15 mostra diagnóstico sobre representatividade racial no sistema eleitoral.

Bruno Leite
29 de Abril de 2026
Foto de pessoa negra votando numa urna eletrônica.
PontoPoder

TSE mostra que maioria dos recursos doados por brancos foram para candidatos brancos

Achado, que considera os pleitos de 2022 e 2024, foi um dos recortes analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) numa pesquisa divulgada em 15 de abril.

Bruno Leite
29 de Abril de 2026
foto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
PontoPoder

CNI envia manifesto a Hugo Motta contra fim da escala 6x1: 'Impactos severos sobre a economia'

O tema será analisado pela Comissão Especial da Câmara nesta quarta-feira (29).

Redação
28 de Abril de 2026
Plenário de uma câmara municipal com mesa diretora ao fundo, onde várias pessoas estão sentadas em posição de reunião. À frente, há mesas com cadeiras vazias. Na parede, acima do painel, lê-se “PLENÁRIO Presidenta Dra. Yanny Brena”, acompanhado de bandeiras do Brasil, do estado e do município. Um telão exibe a imagem ampliada dos participantes da mesa. O ambiente é bem iluminado, com paredes claras e ar-condicionado instalado.
PontoPoder

Em déficit de R$ 114 milhões, Juazeiro do Norte pode aumentar taxa da Previdência para servidores

Os aportes para amortização do déficit atuarial não foram repassados entre 2023 e 2025, o que pode comprometer o pagamento a beneficiários nos próximos anos.

Ingrid Campos
28 de Abril de 2026
Bolsonaro aparece com expressão séria atrás de grades de sua residência.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer manutenção em elevador de casa

Pedido foi enviado ao ministro do STF nessa segunda-feira (27).

Redação
28 de Abril de 2026
Fachada da Prefeitura de Icó.
PontoPoder

Três funcionários da Prefeitura de Icó são afastados suspeitos de fraudar contratos de caminhão-pipa

O grupo teria desviado R$ 9,8 milhões em processos licitatórios.

Redação
28 de Abril de 2026
Camilo recebeu lideranças como a deputada estadual Jô Farias (PT) e o esposo, Nezinho Farias, prefeito de Horizonte
Inácio Aguiar

Com Ciro no radar, Camilo Santana ativa o 'modo eleição' na base governista

Na última semana, o senador registrou 20 encontros com lideranças de diversos municípios nas redes sociais

Inácio Aguiar
28 de Abril de 2026
Deputados estaduais durante minuto de silêncio na Alece por Ernani de Queiroz Viana.
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado Ernani de Queiroz Viana

Político e empresário cearense faleceu na manhã desta terça-feira (28).

Marcos Moreira
28 de Abril de 2026
Ernani Viana.
Negócios

Morre empresário e ex-deputado cearense Ernani Viana

Dono do Grupo Ernani Viana, empresário foi responsável por fundar o empreendimento Garrote Village, em Caucaia.

Redação
28 de Abril de 2026
Urna eletrônica com dez dígitos, de 0 a 9, e botões Branco, Corrige e Confirma.
PontoPoder

Confira como deve funcionar o financiamento das campanhas eleitorais em 2026

Federações e grandes partidos podem ter maior visibilidade durante o período.

Milenna Murta*
28 de Abril de 2026
Colagem de fotos de três equipamentos públicos de Morrinhos com cerâmicas vermelhas.
PontoPoder

MPCE pede punição a prefeito do PT por usar cor vermelha em equipamentos públicos

O MPCE pede que o gestor seja obrigado a custear a substituição das cores utilizadas nas obras.

Igor Cavalcante
27 de Abril de 2026
Foto do Capitão Wagner no vídeo que a Justiça mandou remover das redes sociais; do outro lado, Evandro Leitão durante discurso.
PontoPoder

Justiça manda Capitão Wagner apagar vídeo associando Evandro Leitão a Bebeto do Choró e facções

Postagem deve ser removida em até 24 horas, sob pena de multa.

Marcos Moreira
27 de Abril de 2026
foto do aplicativo e-título ao lado de identidade de eleitora.
PontoPoder

Prazo para regularizar título de eleitor termina na próxima semana; veja passo a passo

É preciso resolver as pendências no documento para conseguir exercer o direito ao voto nas eleições de 2026.

Redação
27 de Abril de 2026
Fachada do Congresso Nacional.
PontoPoder

O que é missão especial, quando deputados e senadores viajam até para fora do país; veja as regras

As atividades fazem parte da função legislativa de cada parlamentar.

Milenna Murta*
27 de Abril de 2026
Interior do plenário, com chão azul, bancadas de madeira e luminosidade ao centro.
PontoPoder

Parlamentares cearenses priorizam Europa e fazem 71 viagens em missão especial; veja ranking

Ao todo, 17 representantes das bancadas do Ceará no Congresso estiveram em viagens oficiais desde o início da atual legislatura.

Milenna Murta*
27 de Abril de 2026
Fátima de Tubarão
PontoPoder

Moraes concede prisão domiciliar à 'Fátima Tubarão' e outros condenados pelo 8 de janeiro

Idosa responde por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Redação
27 de Abril de 2026
Inácio Aguiar

Aliados projetam lançamento da pré-candidatura de Ciro ao governo em maio

Ex-ministro articula uma chapa de oposição no Estado, mas não confirmou ser pré-candidato; além disso, tem convite para disputar o Planalto

Inácio Aguiar
27 de Abril de 2026