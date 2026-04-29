O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF), passa por sabatina nesta quarta-feira (29), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal.

A sabatina é um rito que costuma durar entre oito e doze horas por dia, com os indicados precisando responder a diversos questionamentos. As perguntas envolvem temas políticos, sociais e econômicos, como a redução da maioridade penal.

O candidato precisa ser aprovado pela maioria para ocupar o cargo indicado. Haverá a emissão de um parecer ao plenário do Senado, com os votos de todos os senadores. Só então, decidem se a indicação do presidente Lula pode ser mantida.

Os indicados precisam ter pelo menos 41 votos de 81 senadores.

Veja também PontoPoder Veja como votam os cearenses na sabatina de indicação de Jorge Messias nesta quarta (29) na CCJ PontoPoder Jorge Messias diz ser 'servo de Deus', em sabatina na CCJ, mas ressalta clareza sobre Estado laico PontoPoder Indicado para o STF, Jorge Messias afirma ser 'totalmente contra o aborto'

E SE JORGE MESSIAS FOR REJEITADO?

Legenda: A sabatina é um rito que costuma durar entre oito e doze horas por dia Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Se não conseguir a maioria dos votos, o indicado de Lula não será aprovado. Com isso, o presidente terá que indicar um novo nome, que passará pelo mesmo ritual de sabatina no Senado.

E SE JORGE MESSIAS FOR APROVADO?

Se aprovado pela maioria da Comissão de Constituição e Justiça, a escolha será incluída como pauta do plenário do Senado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil).

No plenário, o nome também precisa ser aprovado pela maioria dos senadores. Se aprovado, segue para o poder Executivo, que publicará a decisão e nomeação no Diário Oficial da União.