Indicado para o STF, Jorge Messias afirma ser 'totalmente contra o aborto'

O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), declarou, nesta quarta-feira (29), ser "totalmente contra o aborto". A afirmação foi dada durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

"Sou totalmente contra o aborto, absolutamente, da minha parte não haverá qualquer tipo de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar vossas excelências tranquilos quanto a isso", afirmou o advogado, em resposta a uma pergunta do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

Messias, que é evangélico, afirmou, no entanto, que é preciso separar convicção pessoal, posição institucional e decisão jurisdicional.

"Nenhum método que interrompe a gravidez pode ser considerado aceitável. Todo ele é um sofrimento, porque é uma tragédia humana", reforçou o candidato em resposta ao senador Magno Malta (PL-ES) sobre o mesmo assunto.

Apesar disso, o advogado-geral afirmou ter "plena clareza" de que o Estado constitucional é laico. "Um laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões em prol da fraternidade", disse Messias.

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Quem é Jorge Messias?

Jorge Rodrigo Araújo Messias, 45, natural de Pernambuco, é advogado-geral da União e foi indicado por Lula para assumir uma vaga de ministro do STF após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

Ele tomou posse na AGU em 2023, mas é servidor público desde 2007, tendo atuado em diversos órgãos do Executivo, como o Banco Central e o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).