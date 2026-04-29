Roberto Cláudio diz que quer ser vice, mas prega 'desprendimento' na oposição

O presidente do União Brasil em Fortaleza, Roberto Cláudio, admitiu que tem o desejo de integrar a chapa majoritária da oposição nas eleições de 2026 como candidato a vice-governador. Contudo, ele destacou que a definição dos nomes deve ocorrer com base no “desprendimento” das lideranças envolvidas no projeto.

A declaração foi feita nesta quarta-feira (29), durante entrevista para a live do PontoPoder, ao ser questionado sobre qual cargo pretende disputar no próximo pleito.

“Eu gostaria de fazer parte dessa chapa majoritária. Eu gostaria de eventualmente poder ser o vice do Ciro Gomes, estar ao lado dele nessa jornada”, afirmou.

Apesar da sinalização, o ex-prefeito ponderou que a construção da aliança deve priorizar a competitividade eleitoral e a coesão entre os partidos, e não interesses individuais. Segundo ele, o grupo oposicionista trabalha com a perspectiva de promover uma “ruptura” no cenário atual do Ceará.

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“Nosso maior propósito é que esse ciclo aconteça. Para isso, é importante que cada um dê exemplo de desprendimento. Não é porque a gente quer uma coisa que vamos fazer disso um cavalo de batalha” Roberto Cláudio Presidente do União Brasil em Fortaleza

Roberto Cláudio também não descartou disputar outros cargos, caso essa seja a estratégia definida pelo grupo. “Não nego que quero (ser candidato a vice-governador), mas estou nisso para cumprir a missão que for necessária”, acrescentou.

Durante a entrevista, o dirigente do União Brasil fez críticas à gestão estadual. Segundo o ex-prefeito, a prioridade da oposição é montar uma chapa “forte, competitiva, coesa e unida”, capaz de transmitir ao eleitorado a ideia de que há condições de governar e implementar mudanças.