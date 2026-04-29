Roberto Cláudio diz que quer ser vice, mas prega 'desprendimento' na oposição
Presidente do União Brasil em Fortaleza, Roberto Cláudio foi o segundo entrevistado da live PontoPoder na série dos pré-candidatos ao Senado.
O presidente do União Brasil em Fortaleza, Roberto Cláudio, admitiu que tem o desejo de integrar a chapa majoritária da oposição nas eleições de 2026 como candidato a vice-governador. Contudo, ele destacou que a definição dos nomes deve ocorrer com base no “desprendimento” das lideranças envolvidas no projeto.
A declaração foi feita nesta quarta-feira (29), durante entrevista para a live do PontoPoder, ao ser questionado sobre qual cargo pretende disputar no próximo pleito.
“Eu gostaria de fazer parte dessa chapa majoritária. Eu gostaria de eventualmente poder ser o vice do Ciro Gomes, estar ao lado dele nessa jornada”, afirmou.
Apesar da sinalização, o ex-prefeito ponderou que a construção da aliança deve priorizar a competitividade eleitoral e a coesão entre os partidos, e não interesses individuais. Segundo ele, o grupo oposicionista trabalha com a perspectiva de promover uma “ruptura” no cenário atual do Ceará.
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“Nosso maior propósito é que esse ciclo aconteça. Para isso, é importante que cada um dê exemplo de desprendimento. Não é porque a gente quer uma coisa que vamos fazer disso um cavalo de batalha”
Roberto Cláudio também não descartou disputar outros cargos, caso essa seja a estratégia definida pelo grupo. “Não nego que quero (ser candidato a vice-governador), mas estou nisso para cumprir a missão que for necessária”, acrescentou.
Durante a entrevista, o dirigente do União Brasil fez críticas à gestão estadual. Segundo o ex-prefeito, a prioridade da oposição é montar uma chapa “forte, competitiva, coesa e unida”, capaz de transmitir ao eleitorado a ideia de que há condições de governar e implementar mudanças.