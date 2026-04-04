Mais de 30% dos deputados federais do Ceará mudam de partido para as eleições 2026

A janela partidária, que encerrou nesta sexta-feira (3), trouxe diversas mudanças para a bancada cearense na Câmara dos Deputados. Dos 22 deputados federais eleitos em 2022, 7 mudaram de partido – a maioria deles nos dias finais do prazo.

Com isso, dois partidos passaram a ter representação na bancada federal do Ceará: PV e Rede, com a filiação de Eduardo Bismarck (PV) e Luizianne Lins (Rede).

O PP e o PSD ampliaram o número de parlamentares – com a filiação de Danilo Forte (PP) e Fernanda Pessoa (PSD), ambos saídos do União Brasil.

Com a chegada de Fernanda Pessoa, o PSD passa a ser o maior partido da bancada cearense, com quatro parlamentares.

Quem também teve uma ampliação de bancada foi o PSB, que saiu de um deputado federal para três, com a filiação de Idilvan Alencar (PSB) e Robério Monteiro (PSB).

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Perdas nos partidos

Por outro lado, três partidos diminuíram de tamanho. O PT perdeu uma parlamentar – Luizianne Lins deixou o partido após 37 anos de filiação.

Já o União Brasil, perdeu dois parlamentares: Danilo Forte, que foi para o PP, e Fernanda Pessoa, que foi para o PSD. Por outro lado, o partido filiou Mauro Filho (União).

O PDT, no entanto, foi o que teve a maior baixa: 4 deputados federais eleitos pelo partido se desfiliaram dele – Eduardo Bismark, Idilvan Alencar, Mauro Filho e Robério Monteiro.

Por último, dois partidos não mudaram de tamanho: PL e MDB. Ambos permanecem com os mesmos parlamentares eleitos, sem novas filiações ou saídas.

Confira como ficou a composição de cada partido na bancada cearense da Câmara dos Deputados:

MDB

Eunício Oliveira

Yury do Paredão

PDT

André Figueiredo

PL

André Fernandes

Dr. Jaziel

Matheus Noronha

PP

AJ Albuquerque

Danilo Forte (Recém-saído do União Brasil)

PSB

Júnior Mano

Idilvan Alencar (Recém-saído do PDT)

Robério Monteiro (Recém-saído do PDT)

PSD

Célio Studart

Domingos Neto

Luiz Gastão

Fernanda Pessoa (Recém-saída do União Brasil)

PT

José Airton Félix Cirilo

José Guimarães

PV

Eduardo Bismarck (Recém-saído do PDT)

Rede

Luizianne Lins (Recém-saída do PT)

União