Mais de 30% dos deputados federais do Ceará mudam de partido para as eleições 2026
Com as alterações, dois novos partidos passaram a ser representados na bancada federal.
A janela partidária, que encerrou nesta sexta-feira (3), trouxe diversas mudanças para a bancada cearense na Câmara dos Deputados. Dos 22 deputados federais eleitos em 2022, 7 mudaram de partido – a maioria deles nos dias finais do prazo.
Com isso, dois partidos passaram a ter representação na bancada federal do Ceará: PV e Rede, com a filiação de Eduardo Bismarck (PV) e Luizianne Lins (Rede).
O PP e o PSD ampliaram o número de parlamentares – com a filiação de Danilo Forte (PP) e Fernanda Pessoa (PSD), ambos saídos do União Brasil.
Com a chegada de Fernanda Pessoa, o PSD passa a ser o maior partido da bancada cearense, com quatro parlamentares.
Quem também teve uma ampliação de bancada foi o PSB, que saiu de um deputado federal para três, com a filiação de Idilvan Alencar (PSB) e Robério Monteiro (PSB).
Veja também
Perdas nos partidos
Por outro lado, três partidos diminuíram de tamanho. O PT perdeu uma parlamentar – Luizianne Lins deixou o partido após 37 anos de filiação.
Já o União Brasil, perdeu dois parlamentares: Danilo Forte, que foi para o PP, e Fernanda Pessoa, que foi para o PSD. Por outro lado, o partido filiou Mauro Filho (União).
O PDT, no entanto, foi o que teve a maior baixa: 4 deputados federais eleitos pelo partido se desfiliaram dele – Eduardo Bismark, Idilvan Alencar, Mauro Filho e Robério Monteiro.
Por último, dois partidos não mudaram de tamanho: PL e MDB. Ambos permanecem com os mesmos parlamentares eleitos, sem novas filiações ou saídas.
Confira como ficou a composição de cada partido na bancada cearense da Câmara dos Deputados:
MDB
- Eunício Oliveira
- Yury do Paredão
PDT
- André Figueiredo
PL
- André Fernandes
- Dr. Jaziel
- Matheus Noronha
PP
- AJ Albuquerque
- Danilo Forte (Recém-saído do União Brasil)
PSB
- Júnior Mano
- Idilvan Alencar (Recém-saído do PDT)
- Robério Monteiro (Recém-saído do PDT)
PSD
- Célio Studart
- Domingos Neto
- Luiz Gastão
- Fernanda Pessoa (Recém-saída do União Brasil)
PT
- José Airton Félix Cirilo
- José Guimarães
PV
- Eduardo Bismarck (Recém-saído do PDT)
Rede
- Luizianne Lins (Recém-saída do PT)
União
- Dayany Bittencourt
- Moses Rodrigues
- Mauro Benevides Filho (Recém-saído do PDT)