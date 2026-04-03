Eduardo Bismarck deixa PDT e se filia ao Partido Verde

O deputado federal Eduardo Bismarck anunciou, nesta sexta-feira (3), sua desfiliação do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e filiação ao Partido Verde. A mudança ocorre, segundo ele, sob orientação do governador Elmano de Freitas (PT) e dos "líderes" Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB).

Em declaração nas redes sociais, o parlamentar informou: "concluo hoje meu ciclo no PDT, partido do qual estou me desfiliando e agradeço a todos". Ele passa a integrar o Partido Verde, legenda que compõe a Federação Brasil da Esperança junto com PT e PCdoB.

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A movimentação ocorre em meio a mudanças na composição do governo estadual. Eduardo Bismarck era titular da Secretaria do Turismo e está entre os 20 secretários que foram exonerados recentemente para cumprir os prazos de desincompatibilização do calendário eleitoral de 2026.

Parte dos exonerados são parlamentares e devem retomar aos mandatos. No caso de Bismarck, ele deve voltar à Câmara dos Deputados a partir da próxima semana.

Saída do PDT

No final de março, o deputado e o até então colega de partido Robério Monteiro haviam confirmado a saída do PDT. Ambos os parlamentares foram eleitos pela legenda em 2022 e migram agora para outras agremiações visando a busca pela reeleição no pleito de outubro.

Os dois são aliados de Cid Gomes, mas tinham seguido no PDT mesmo diante da saída do senador por conta da janela partidária.