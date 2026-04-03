Deputado Sargento Reginauro confirma filiação ao PSDB e esvazia bancada do União na Alece

O deputado estadual Sargento Reginauro confirmou a filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Com isso, o parlamentar deixa os quadros do União Brasil, esvaziando a bancada da legenda na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A migração ocorre em meio à estratégia dos parlamentares da oposição para reforçar a representação do PSDB no Legislativo, em aceno à possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Palácio da Abolição. O ex-ministro é, inclusive, o presidente da sigla tucana no Ceará.

No início da semana, cinco deputados estaduais já tinham migrado para o PSDB como parte da tática eleitoral. Foram eles:

Antônio Henrique (PDT)

Cláudio Pinho (PDT)

Felipe Mota (União)

Heitor Férrer (União)

Queiroz Filho (PDT)

Desse grupo da oposição, apenas Lucinildo Frota optou por se filiar ao PL, após deixar o PDT. O parlamentar buscará uma vaga na Câmara dos Deputados.

Sargento Reginauro foi o último a confirmar a movimentação. Tanto a saída do União, quanto a filiação ao PSDB constam com data de 2 de abril no sistema da Justiça Eleitoral.

Reginauro está afastado do mandato de deputado, após tirar uma licença de saúde para o tratamento contra um câncer do tipo linfoma, por 120 dias. O suplente Tony Brito (PSD) assumiu a vaga durante esse período.

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MUDANÇA DE BANCADAS

A movimentação dos novos tucanos consolida o esvaziamento da bancada do União na Casa, com as saídas de Felipe Mota, Heitor Férrer e Sargento Reginauro. O outro deputado do partido era Firmo Camurça, que anunciou a ida para PSD na semana passada.

Por sua vez, o PSDB passa a ter a terceira maior bancada da Assembleia, com sete deputados, atrás apenas do PT (10) e do PSB (10). Além dos novos tucanos, o PSDB já tinha Emília Pessoa no Legislativo estadual.

Como mostrou o PontoPoder, a estratégia da oposição mira dois objetivos principais: o fortalecimento do PSDB para o pleito eleitoral e a formação de uma bancada aliada para um possível mandato de Ciro Gomes no Governo do Estado. Por outro lado, nomes com maior potencial eleitoral para a Câmara dos Deputados devem disputar pelo União.