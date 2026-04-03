Moroni Torgan anuncia filiação ao PL após deixar o Cidadania

Ex-vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan se filiou ao Partido Liberal (PL), nesta quinta-feira (2), após deixar o Cidadania. A novidade foi confirmada nas redes sociais do político, ao lado do presidente estadual da nova sigla, o deputado federal André Fernandes (PL).

Na publicação, os dois políticos não anunciam qual cargo Moroni deve disputar no pleito eleitoral deste ano. André Fernandes dá apenas boas-vindas ao novo correligionário.

“Passando aqui para dizer ao povo do Ceará que ele está, né, completando uma missão, está terminando uma missão religiosa, mas que bem breve estará de volta no nosso querido estado do Ceará. Mas a melhor novidade é que dessa vez estará de volta no nosso Partido Liberal, no nosso partido. Então, Moroni, seja bem-vindo. É um prazer enorme. O Ceará com certeza fica muito feliz com esse seu retorno” André Fernandes Presidente estadual do PL

Pelo sistema da Justiça Eleitoral, Moroni confirmou a desfiliação ao Cidadania nessa quinta-feira, no mesmo dia em que entrou oficialmente para os quadros do PL. Anteriormente, o político estava no DEM, que se juntou ao PSL e formou o União Brasil.

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Moroni já foi deputado federal pelo Ceará por quatro mandatos e vice-governador dos anos 1990. Chegou a disputar a vaga na Câmara dos Deputados em 2022, mas não foi eleito.

Natural do Rio Grande do Sul, Moroni foi delegado da Polícia Federal de carreira. Foi vice-prefeito de Fortaleza no segundo mandato de Roberto Cláudio, entre 2017 e 2020.