Deputado Leonardo Pinheiro anuncia ida para o PSB após uma semana de filiação ao PT

O deputado estadual Leonardo Pinheiro anunciou a filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). A movimentação ocorre uma semana depois do parlamentar oficializar a ida para o Partidos dos Trabalhadores (PT), após confirmar a saída do Partido Progressistas (PP).

Pelo sistema da Justiça Eleitoral, Leonardo Pinheiro deixou o PP em 24 de março e se filiou ao PT um dia depois. Já a filiação ao PSB foi oficializada nessa quinta-feira (2).

Leonardo Pinheiro havia anunciado a ida para o PT ainda no ano passado. Diante disso, o parlamentar aguardava apenas a janela partidária — período liberado para troca de legenda até 3 abril — para confirmar a mudança. No entanto, a entrada nos quadros da sigla petista durou apenas uma semana.

Nas redes sociais, o deputado confirmou a ida para o PSB com fotos ao lado de lideranças governistas, como o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro Camilo Santana (PT), o prefeito Evandro Leitão (PT) e o senador Cid Gomes (PSB), que é o vice-presidente do partido no Ceará.

“Hoje anuncio minha filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), um passo importante na minha trajetória pública e no compromisso com um projeto coletivo que acredita no desenvolvimento de nosso estado com mais equidade e justiça social”, ressaltou Leonardo Pinheiro.

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O deputado não deu, porém, outros detalhes da mudança de rota entre o PT e o PSB. O PontoPoder acionou o parlamentar sobre a decisão, mas ainda aguarda retorno.